Los 25 años de amor de Anna Kournikova y Enrique Iglesias, con cuatro hijos y lejos de los focos

Unas fotografías recientes de Anna Kournikova, la pareja de Enrique Iglesias, la mostraban sentada en una silla de ruedas. Siempre hay quienes alarman con noticias falsas sobre la salud de personajes públicos, y esta vez esos medios daban a entender que la extenista rusa iba a quedarse inválida de por vida, y que por ello no aparecía ya casi en público, al margen de esas imágenes. Luego, se ha sabido la verdad: simplemente, Anna se había lastimado en un pie y al salir de una clínica algún reportero la captó con sus cámaras. Pero abandonó la tal silla de ruedas a poco de llegar a su vivienda, en Miami, donde es muy feliz junto a Enrique y sus cuatro hijos. Llevan veinticinco años juntos, muy enamorados desde que se encontraron por primera vez el año 2001.

Anna Kournikova nació en Moscú hace cuarenta y cinco años, que exhibe ahora que los ha celebrado el pasado 8 de junio con su gran atractivo físico. Con nueve años dejó la capital soviética para instalarse en Florida, Estados Unidos, que es donde desarrolló su intensa y triunfal carrera deportiva. Una estrella del tenis mundial, dotada de explosiva belleza, lo que la llevó a aparecer a menudo en las portadas de las más importantes revistas, no sólo las de su actividad.

A Enrique Iglesias, ya convertido en un baladista-pop de fama mundial, lo conoció cuando, siendo también modelo, Anna fue contratada para filmar un vídeo junto al ídolo, de su canción Escape. Los dos juntos, simulando estar loco el uno por la otra. Lo que ambos llevaron a la realidad aquel mismo año 2001, formando una sólida pareja que, a día de hoy, no ha sufrido fisura alguna. Sus cuatro hijos (Lucy, Nicholas, Mary y Romeo) dan prueba de esa felicidad. No importa que él viaje casi continuamente y complete gira tras gira por medio mundo, ya que Anna y su prole lo esperan en su casoplón de Miami.

Por cierto: continúa siendo un secreto si están o no casados. El hermano de Enrique manifestó un día que sí, que habían contraído matrimonio en una ceremonia. Carecemos de datos al respecto y nos reafirmamos en que siguen solteros. Enrique ya comentó una vez que no era partidario de firmar papeles para vivir con una mujer.

Con veintiún años, Anna Kournikova tuvo forzosamente que retirarse de las pistas de tenis por culpa de sus lesiones crónicas. Se dedicó al hogar. Hace desde entonces una vida tranquila. Pocas veces accede a ir a fiestas con su marido. Prefiere estar ajena a toda clase de publicidad. Ya no es famosa, ni quiere serlo por ser mujer de famoso.

Enrique, mientras tanto, mantiene inalterable su notoriedad como ídolo de jovencitas y no tan jóvenes, ya que a las mujeres maduras también les gusta. Contemplando imágenes suyas de sus últimos conciertos en países del Este, donde interpreta algún número musical algo subido de tono, se le ve coqueteando muy pegado al cuerpo de una modelo. Es otro Enrique, más desinhibido, un poco erótico según esos reportajes de recientes actuaciones. A España apenas viene a actuar, ni siquiera a reunirse con su familia. Eso sí, Isabel Preysler lo llama por teléfono muy a menudo, y a la inversa. En cambio, con Julio, su padre, Enrique continúa manteniendo un distanciamiento ya prolongado. Dirán que se quieren mucho y que se comunican de vez en cuando, lo que no se comprueba. Enrique no parece perdonarle que, cuando quería iniciar su carrera de cantante, su progenitor no le hiciera caso ni lo ayudara económicamente para pagarse su primer disco.

Enrique va a lo suyo, a su trabajo, no ha dado escándalo alguno y, pese a la constante presión de sus millones de admiradoras, sigue siéndole fiel a Anna Kournikova. La otra cara de su famoso padre cuando engañaba a Isabel Preysler con sus periódicas conquistas fuera de España.