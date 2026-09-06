Tana Rivera y Roca Rey, juntos en la Goyesca de Ronda, ajenos a la polémica entre Francisco y Cayetano Rivera

Dos años han tenido que esperar los aficionados a la tauromaquia para que la bicentenaria plaza malagueña de Ronda abriera sus puertas de nuevo para albergar la corrida Goyesca, un evento que trasciende lo puramente taurino para convertirse en una cita social que congrega a muchos rostros conocidos.

Después de unas necesarias obras de rehabilitación en el histórico recinto, el cartel presentaba a Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega y el reconocido rejoneador Diego Ventura. El éxito estaba garantizado desde que el pasado mes de abril, cuando se anunció oficialmente la fecha de esta Feria de Ronda, se tuvo que colgar el cartel de no hay billetes en menos de veinticuatro horas.

Entre los asistentes al coso andaluz se pudo ver a Tana Rivera acompañada de su pareja, Roca Rey, que ocuparon una localidad en el tendido en la que ha sido su primera Goyesca juntos. Tana Rivera lució el vestido Cleo, un diseño en color mostaza de corte midi, manga corta, rayas y cierre trasero con cremallera invisible, combinado con un cinturón ancho de cuero de la marca IQ.

A la salida de la plaza, Tana fue preguntada por los medios, aunque explicó que no se encontraba bien y pidió disculpas por no poder atender a las preguntas: "Es que no me encuentro muy bien, perdóname". Al ser preguntada por su estado, aclaró que se encontraba "como constipada", restando importancia a su malestar. Tana tenía que acudir a recibir el premio Mundial del Jamón, pero finalmente no acudió. Tampoco hizo acto de presencia su pareja, Roca Rey.

Cari y Miriam Lapique con Pedro Matos Goyanes

Destacó la presencia de Cari Lapique, muy elegante, vestida de Philippa 1970, la firma fundada por Sassa de Osma, Jorge Vázquez y Pablo Galán, que acudió acompañada por su hermana Miriam y su nieto mayor, Pedro Matos, demostrando que la pasión por los toros se transmite de generación en generación.

También se pudo ver al empresario Pedro Trapote, que asistió junto a su mujer, Begoña García-Vaquero, así como a Hubertus de Hohenlohe, acompañado de su mujer Simona Gandolfi. Tampoco se lo quisieron perder los periodistas Vicente Vallés y su mujer, Ángeles Blanco, la creadora Rocío Terry, el abogado Joaquín Moeckel, la cuñada de Francisco Rivera, Sibi Montes, el torero José Miguel Arroyo 'Joselito' o Juan del Val, acompañado de sus hijos.

Con este regreso, la plaza demuestra que su cita principal sigue gozando de una inmejorable salud y mantiene intacto su prestigio como uno de los acontecimientos más singulares y esperados del panorama nacional. La expectación generada y el respaldo unánime del público reafirman el valor innegable de una festividad que forma parte indisoluble del patrimonio andaluz y español.