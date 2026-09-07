Cayetano Rivera reaparece apoyado por Tamara Gorro tras ausentarse de la Goyesca

Los crecientes rumores sobre un posible distanciamiento entre Francisco y Cayetano Rivera han marcado la actualidad de la prensa social durante los últimos días. La brecha entre ambos hermanos parece haberse ensanchado a raíz de unas presuntas desavenencias relacionadas con el futuro profesional de Cayetano. Según diversas informaciones, el torero habría expresado su deseo de cortarse la coleta de forma definitiva un año después de su retirada en la tradicional Goyesca de Ronda. Sin embargo, Francisco, que es el encargado de gestionar la plaza de toros de la localidad malagueña, se habría negado a esta propuesta, lo que habría generado una notable tensión en el seno familiar.

Los acontecimientos de este pasado fin de semana en Ronda no han hecho sino alimentar las especulaciones sobre el enfriamiento de la relación. A pesar de encontrarse en la ciudad, Cayetano optó por no hacer acto de presencia en la plaza. El diestro se encontraba alojado en la finca El Recreo, propiedad que ambos hermanos heredaron de su abuelo Antonio Ordóñez. Por su parte, para evitar coincidir, Francisco, su esposa Lourdes Montes y su hija Tana Rivera habrían decidido instalarse en un hotel cercano. El cartel de la jornada estaba compuesto por figuras como Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Juan Ortega. Al ser preguntado por la notoria ausencia de su hermano, Francisco Rivera respondió de manera escueta pero significativa: "Está en casa. Él sabrá".

Otro de los puntos de fricción que habían trascendido a los medios era una supuesta advertencia que el exmarido de Eugenia Martínez de Irujo le habría hecho a Cayetano respecto a su actual pareja, Tamara Gorro. No obstante, a pesar de mantener silencio sobre el estado general de su relación fraternal, el primogénito de Carmen Ordóñez sí quiso desmentir de forma tajante estas afirmaciones. Al ser cuestionado por la prensa, el extorero aclaró su posición afirmando: "No la conozco y no puedo opinar sobre ella", descartando así haber influido en las decisiones sentimentales de su hermano o haber emitido juicios de valor sobre la creadora de contenido.

Pocas horas después de evitar el reencuentro público en la Goyesca, Cayetano Rivera ha decidido reaparecer en las redes sociales. El diestro mantenía un estricto perfil bajo y no compartía ninguna publicación desde el pasado mes de julio. En aquella ocasión, rompió su habitual discreción para enviar un mensaje de apoyo incondicional a su novia, quien atravesaba un delicado bache de salud que la mantuvo alejada del foco mediático. Con una fotografía en la que aparecían besándose al atardecer, Cayetano le prometía: "Volverás a brillar".

En esta nueva publicación en Instagram, el hijo de Paquirri ha compartido un autorretrato frente al espejo en el que luce una barba más poblada de lo habitual, acompañando la imagen con una breve pero contundente frase: "Estamos de vuelta". La primera en reaccionar a este mensaje ha sido la propia Tamara Gorro. Fiel a su estilo directo, ha respondido en la sección de comentarios escribiendo: "Estamos de vuelta. ¡Que empiece el baile!", lo que sugiere que ambos retoman la vida pública con energías renovadas, al margen de las polémicas familiares que rodean al clan Rivera.