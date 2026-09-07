Fran Rivera se planta ante Sonsoles Ónega en una incómoda entrevista: "Puede ser la última vez que me veáis en un plató"

Fran Rivera se sentó este lunes en un plató de televisión tres años después de su última entrevista en De Viernes (Telecinco). Lo hizo de la mano de Sonsoles Ónega, donde confesó sentirse muy emocionado por el regreso de la Corrida Goyesca a Ronda y habló, a su manera, de algunos detalles de su vida personal y otras de las polémicas que le rodean en los últimos tiempos.

Sobre la relación de su hija Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey, reconoció sentirse sobre todo muy emocionado porque ella "sea feliz y esté con alguien que la quiera y la cuide". "Cayetana ha elegido a Andrés. Yo le admiro como torero, es un torero de época con unas condiciones increíbles que me emociona. Como persona, le voy conociendo día a día", confesó, desvelando que se enteró del noviazgo a través de Lourdes Montes.

Aunque se mostró algo reticente a hablar sobre el tema -y en varias ocasiones incluso llegó a pedir a la presentadora que no le preguntara más por su hija-, Fran sí quiso elogiar a Roca Rey: "Se ha portado como un señor desde el primer día y se lo agradezco enormemente. Ha hecho cosas muy dignas".

Tras un nuevo repaso por la vida de su madre, Carmina Ordóñez, y la relación con sus hermanos, el torero fue preguntado por la relación con su hermano Cayetano Rivera, repleta de altibajos. La respuesta fue tajante: "No he venido a este programa a hablar de mi hermano Cayetano. Perdonad, pero no he venido a esto". En este sentido, aseguró que hablar de su hermano menor "no me compensa", ya que "hay ciertas cosas de las que es mejor no hablar". "Dais por sentado que hay algo que arreglar… O a lo mejor no se arregla. Si es que da igual", añadió.

En los últimos días también se ha hablado de una supuesta mala relación de Fran con Tamara Gorro, pareja de su hermano, a la que aseguró no conocer personalmente. "Coincidí con ella en una fiesta de un amigo en común pero hace 17 o 18 años. No tengo opinión, no la conozco (…) Si la gente es feliz, yo soy feliz", se limitó a responder.

Llegados a este punto de la entrevista, la incomodidad de Fran se dejaba ya sentir, lanzando sutiles dardos a los periodistas y haciendo un llamamiento a hacer buen periodismo, especialmente el que habla de su vida privada y la de su familia. "He venido aquí porque te dije que iba a venir un día y por cómo trataste a Lourdes pero me veo tan fuera de todo esto que puede ser la última vez que me veáis en un plató de televisión. Ni soy tan famoso, ni soy popular. Siempre estoy en la palestra a través de alguien pero hace que no hago nada mucho tiempo", opinó.

"Sé que dicen que yo llamo a periodistas, que yo manipulo a la prensa y no es verdad. Si el periodista me llama, intento atenderlo hasta un punto. Los hay que me han ayudado muchísimo pero también me han hecho mucho daño. Si te fijas, me has pedido hablar de mi hija, de mis hermanos", dijo.