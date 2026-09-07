Rocío Osorno se recupera del peor susto de su vida tras pillar dos ladrones en su casa con su familia dentro

La princesa Leonor ha comenzado este lunes como universitaria en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde va a estudiar el grado de Ciencias Políticas. Vestida con vaquero ancho azul marino, camisa blanca, deportivas blancas y negras y un bolso negro al hombro, además de trenza de raíz, ha acudido sonriente mientras decenas de personas la miraban.

Desde la universidad aseguran que no se ha establecido ningún protocolo específico por su llegada. Recuerdan que al entrar en clase deben apagarse todos los dispositivos electrónicos, salvo que el profesor permita utilizar algunos de ellos, como los ordenadores. Además se ha prohibido el acceso a la prensa, que ya recorrió el recinto el viernes.

Dos encapuchados entraron el viernes pasado por la noche en la casa que la influencer Rocío Osorno tiene en la localidad sevillana de Aljarafe. Fue la propia Rocío la que publicó el vídeo en sus redes sociales advirtiendo de la crudeza de las imágenes. Dos ladrones encapuchados acceden a su vestidor, y se llevan dos cajas de joyas sin ninguna prisa ni pudor. Mientras, se oyen los gritos despavoridos de la influencer, que los pilla con las manos en la masa y huye despavorida.

En el domicilio estaban sus dos hijos pequeños y su exmarido, el senador de Vox Coco Robatto, que inmediatamente llamó a la Guardia Civil. Rocío explica que ya ha empezado a poner rejas en las pocas ventanas que no las tenía y explica que apenas se han llevado objetos de valor. Era bisutería de Zara. Y se defiende de los que la critican por hacer ostentación del lujo en las redes sociales: "Jamás había enseñado esa parte de mi casa".

Además, esa misma noche esa banda parece que robó en otros cuatro chalets de la misma zona.

Tita Thyssen reaparecerá en un par de meses en la inauguración de su nuevo museo en Andorra. Tal y como ha contado María Eugenia Yagüe en LOC, la baronesa prepara su reaparición: "Dentro de dos meses se inaugura mi nuevo museo en Andorra y allí estaré, por supuesto". También se encuentra molesta porque se ha hecho pública la deuda de su hijo Borja con MoraBanc en Andorra. Un préstamo de 7 millones de euros de los que, al parecer, sólo ha devuelto algo más de dos. De momento, el digital andorrano Altaveu publicaba este viernes que el procedimiento judicial contra Borja sigue adelante: no se ha liquidado la deuda y la Justicia le sigue reclamando que devuelva lo prestado; si no lo hace, podrían embargarle su residencia allí, especialmente si continúa sin dar señales de vida.

Este fin de semana se ha celebrado la goyesca de Ronda, que rendía homenaje a Antonio Ordóñez con motivo del cumplimiento del 75 aniversario de su alternativa y a la que no acudió Cayetano Rivera. Francisco no estuvo muy agradable con la prensa: "No me conoces enfadado", le espetó a la periodista cuando le preguntó por su hermano y él dijo que no siguiera por ahí.

Por su parte, Anabel Pantoja acudió a De Viernes para explicar el motivo que la ha llevado a volver a vivir en Sevilla con su hija y con el padre de ésta. Hacía dos años que no concedía una entrevista. Confesó que no se encuentra en su mejor momento de salud mental: "Necesito volver a ser yo, hace mucho tiempo que no lo soy".