Fabiola Martínez niega estar con un hombre 20 años menor: "Ni amor, ni joven"

Fabiola Martínez ha vuelto a convertirse en el centro de atención mediática en los últimos días tras la emisión de una información que apuntaba a un cambio significativo en su ámbito sentimental. Desde su sonada separación del cantante Bertín Osborne en enero del año 2021, la empresaria ha mantenido un perfil sumamente discreto, alejada de los escándalos y centrada en el cuidado de su familia. Sin embargo, el programa de televisión Fiesta encendió todas las alarmas este pasado fin de semana al asegurar que la exmodelo habría recuperado la ilusión al lado de un hombre veinte años menor que ella.

El encargado de lanzar esta afirmación fue el periodista Omar Suárez, quien detalló ante las cámaras que Fabiola estaba conociendo a una nueva persona. "Por fin le ha llegado su momento porque está ilusionada", relató el colaborador. Además, precisó en qué punto se encontraría la supuesta relación: "Me dicen que amor ya son palabras mayores, pero se están conociendo. Están quedando y se lo están pasando bien. Está superfeliz".

El origen de estas especulaciones mediáticas se remonta a una reciente intervención de la propia protagonista en El Show de Paz. Durante su participación en dicho plató, la invitada defendió abiertamente las relaciones con diferencia de edad, algo que rápidamente fue interpretado en clave personal.

En aquel momento, argumentó que un hombre de setenta años puede mostrar actitudes infantiles, mientras que uno de treinta podría tener una enorme madurez emocional. En ese mismo contexto, confesó con naturalidad que ella misma había estado con alguien más joven en el pasado y que la experiencia había resultado ser muy positiva, lo que propició que se desataran los comentarios sobre una nueva ilusión amorosa.

Ante la magnitud y el eco que ha cobrado el asunto en diversos medios de comunicación, Fabiola ha decidido dar un paso al frente para zanjar los rumores de manera tajante. En unas declaraciones concedidas en exclusiva a la revista ¡Hola!, la venezolana ha aclarado que todo se trata de un malentendido originado en la pequeña pantalla.

"A partir de lo que dije en El Show de Paz se han sacado que tengo otra relación. Solo fue una opinión generalizada de las relaciones con diferencia de edad y lo han sacado de contexto", ha lamentado la protagonista, subrayando que sus palabras fueron una simple reflexión teórica y no una confesión sobre su estado civil actual.

Aunque siempre ha manifestado su deseo de no participar en el circo que en ocasiones rodea a su intimidad, la insistencia de las informaciones la ha forzado a intervenir. "Me he visto obligada a desmentir", ha apuntado, dejando meridianamente claro que no existe ningún nuevo romance en su día a día. Para finalizar su declaración y disipar cualquier atisbo de duda sobre su soltería, ha sentenciado de forma firme y contundente: "Ni amor, ni joven, ni mayor ni antiguo".