Feijóo responde a su doble viral y le invita a reunirse en España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado con humor al fenómeno viral de los últimos días en las redes sociales. El protagonista de esta curiosa anécdota no es otro que el músico estadounidense Cash Stevens, cuyo extraordinario parecido físico con el dirigente conservador ha inundado las plataformas digitales de comentarios y memes. Durante una reciente entrevista televisiva, el político gallego no ha dudado en recoger el guante y ha invitado al artista a mantener un encuentro presencial si en algún momento decide viajar para actuar en España.

El origen de este inusual intercambio se remonta a un vídeo publicado por el propio cantante en su cuenta oficial de TikTok. Tras recibir una avalancha de mensajes de internautas españoles que le señalaban su innegable similitud con el líder de la oposición, el estadounidense decidió sumarse a la broma. "Alberto Núñez Feijóo, ¿somos dos gemelos idénticos separados al nacer?", se preguntaba el artista en un tono distendido. Lejos de dejarlo ahí, Stevens lanzó una propuesta directa al político: "Ponte en contacto conmigo, hermano, y cantemos juntos".

La respuesta del líder popular no se ha hecho esperar. Durante su aparición en Espejo Público, Feijóo ha valorado la anécdota con una sonrisa, demostrando cintura ante este tipo de fenómenos digitales. "Si viene a Madrid y quiere tener una charla conmigo encantado, desde luego simpático es y el número de seguidores en España parece ser que se ha incrementado", ha señalado. Además, ha añadido con ironía que, si su imagen ha sido "útil para esto, pues muy bien", dejando claro que se toma la situación como una anécdota simpática y sin mayor trascendencia.

El impacto del vídeo publicado por el músico norteamericano ha sido rotundo. En apenas unas horas, la publicación logró acumular cerca de millón y medio de visualizaciones, generando un gran revuelo en la red y atrayendo a miles de nuevos seguidores españoles hacia sus perfiles sociales. Este tipo de situaciones evidencian la rapidez con la que el contenido se viraliza en internet, logrando conectar mundos a priori tan distantes como la política española y la escena musical estadounidense independiente.

Aprovechando la invitación a cantar juntos lanzada por Cash Stevens, los periodistas también se interesaron por la faceta más personal y artística de Feijóo. Al ser consultado sobre si le gusta entonar alguna melodía en la intimidad, el presidente del PP ha confesado que sí, desvelando de paso cuáles son sus referentes musicales más importantes. En este sentido, ha destacado que Luis Eduardo Aute y Joaquín Sabina han sido los cantautores que siempre le han acompañado a lo largo de su vida, mostrando una inclinación por la canción de autor clásica española.