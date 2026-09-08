Rocío Osorno no se atreve a volver a su casa tras el robo: "Nunca esperé vivir la situación que viví"

El miedo continúa condicionando la vida de Rocío Osorno después del robo que sufrió en su domicilio de Sevilla durante la madrugada del sábado 5 de septiembre. La creadora de contenido ha reconocido que todavía no ha sido capaz de volver a dormir en la vivienda y que ha decidido instalar nuevas medidas de protección tras el asalto, que se produjo cuando sus dos hijos y su exmarido, Coco Robatto, también se encontraban en el interior.

La influencer ha explicado este lunes en Espejo Público, el programa presentado por Susanna Griso, que sigue "en shock". El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de su casa, cuyas imágenes ha difundido en redes sociales. En ellas aparecen dos hombres encapuchados que acceden al vestidor y comienzan a revisar los cajones en busca de joyas u otros objetos de valor. Al escuchar los gritos de la propietaria, apresuran la búsqueda y terminan huyendo por la ventana que habían utilizado para entrar.

Rocío Osorno comparte las impactantes imágenes del robo que sufrió anoche en su casa del Aljarafe sevillano pic.twitter.com/9LzX7BzkHa — Alba Medina (@albammmedina) September 5, 2026

El botín del robo

Osorno ha detallado que se encontraba preparándose para grabar cuando descubrió a los intrusos. Había pasado el día trabajando fuera de casa y, pese al cansancio, todavía tenía pendiente una grabación. Sus hijos acababan de regresar con su padre, una circunstancia que ahora considera especialmente importante por lo que podría haber ocurrido si el asalto se hubiese producido unos minutos antes.

"Yo estaba justamente sola en casa y hacía 10 minutos que acababan de llegar mis hijos con su padre. Por 10 minutos no estaba yo sola, por suerte. A medio vestir, estaba buscando la cremallera de lo que iba a grabar. Llevaba todo el día fuera grabando, eran las 12:30 de la noche y estaba cansada. Podría haber estado grabando, pero Dios no quiso", ha relatado en el espacio de Antena 3.

La reacción de la influencer fue salir de la habitación mientras pedía auxilio. "He salido corriendo y gritando. Llamamos corriendo al 112 y vino la Guardia Civil en cuestión de minutos, pero ya se habían ido", ha explicado. La denuncia ya ha sido presentada y, según la información aportada, los autores todavía no habrían sido identificados. Los dos hombres, cuya nacionalidad no está confirmada, podrían ser albaneses.

La forma en que los ladrones se dirigieron al vestidor ha despertado las sospechas de Osorno. La creadora de contenido cree que podrían haber acudido con una idea concreta de lo que pretendían encontrar, aunque no dispone de pruebas de que alguien les facilitara información sobre su domicilio.

"Fueron a tiro hecho, a entrar en la habitación donde aparentemente estaría el botín que ellos querían... da que pensar", ha afirmado. También ha señalado que el lugar elegido por los asaltantes no es una de las estancias que suele mostrar públicamente: "No sé si hay un chivatazo o no. Ha sido en una zona de mi casa que no enseño nunca en redes, pero el hecho de entrar a tiro hecho en esa habitación da que pensar".

El resultado del robo, sin embargo, estuvo lejos de lo que aparentemente buscaban los intrusos. "Un joyero que tenía con joyas de Pandora y bisutería. Ellos tenían interés en joyas, oro, relojes... Pero yo no invierto a joyas, cuando voy a eventos llevo joyas cedidas por las marcas. Cuando nació mi primer hijo me regalaron un Rolex básico y no lo tengo en casa, lo tengo en una caja en el banco porque en mi casa entra mucha gente en las grabaciones", ha explicado.

El miedo persiste

Más allá de las pérdidas materiales, la influencer ha insistido en el impacto que le ha provocado encontrarse con dos desconocidos dentro de su propia casa. Escuchar de nuevo sus alaridos en la grabación de seguridad le "encoge el corazón", y el temor persiste varios días después de lo sucedido.

Para intentar recuperar la tranquilidad, ha reforzado la vivienda con "rejas en las ventanas de toda la casa y alarma perimetral". Pese a ello, todavía no ha conseguido regresar a dormir allí. "Yo siempre lo digo, que no me da igual que me roben pero, si me tienen que robar, que entren cuando no estoy y que se lleven lo que les de la gana. Nunca esperé vivir la situación que viví el viernes", ha confesado.

Ese estado de nerviosismo también se ha manifestado ante la presencia de cámaras en la urbanización privada en la que vive, situada a las afueras de Sevilla. Al encontrarse con los medios a las puertas del residencial, Osorno se ha mostrado molesta y ha asegurado que no estaba permitido grabar por tratarse del interior de la urbanización.