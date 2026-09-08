Rodolfo Sancho se enteró de la detención de su hijo Daniel por la prensa: "Me llevó a un estado de disociación"

Rodolfo Sancho visitó este martes el plató de Y ahora Sonsoles, donde habló con sinceridad de su hijo Daniel Sancho, que cumple condena de cadena perpetua en una prisión de Tailandia tras ser declarado culpable de la muerte de Edwin Arrieta en 2023. El actor reconoció que el shock fue tremendo y, como toda España, se enteró de la noticia de la detención a través de la prensa. "Ante todo este proceso reaccioné como prácticamente creo que reaccionaría cualquier ser humano. Primero es un shock brutal, mucha impresión. Eso me lleva a un estado de disociación porque la situación es muy fuerte, esta sensación de que no estás viviendo algo real, esta sensación de incredulidad", reconoció.

El caso ha tenido una gran atención mediática, algo que supuso un trauma añadido para Rodolfo durante el proceso judicial de su hijo. "Es una vorágine absoluta lo que he tenido que vivir con el tema de la prensa", reconoció. Las mentiras e informaciones sin contrastar fueron especialmente dolorosas, aunque están todas judicializadas. "Vivimos un momento muy, muy complicado, ya no en lo mío, sino en general, con el mundo del periodismo. Yo he podido comprobar en mi piel como el 80 o el 90% de las cosas que se dicen son mentiras, exageraciones o tergiversaciones y con cosas innecesarias y nimias. 'Rodolfo Sancho ya está en Tailandia'. No, no estaba en Tailandia. A los dos días: 'Rodolfo Sancho no ha ido a Tailandia porque no puede pagarse un billete'. Hombre, tengo la suerte de sí poder pagarme un billete. Y eso ha sido todo el rato", aseguró.

El actor insistió en que se han publicado afirmaciones sin pruebas que han afectado tanto a su imagen como a su vida privada y anuncia que ha recurrido a los tribunales para poner límites. Sancho reconoció que llegó un momento en el que dejó incluso de revisar todo el material que le hacían llegar, pese a que, según explica, recibía numerosas informaciones sobre lo que se estaba publicando.

Uno de los episodios que recuerda está relacionado con un ciudadano venezolano que, según su relato, iba a declarar como testigo. Sancho asegura que algunos medios llegaron a señalarle como responsable de haber intentado "comprar un testigo falso". Según explica, posteriormente ese hombre presentó una demanda contra él. El actor sostiene que aquella causa contra él fue archivada: "Yo no he cometido ningún delito. Y no ha habido ni indicios ni pruebas de absolutamente nada". Al mismo tiempo, aseguró que él presentó una denuncia contra ese hombre por una presunta estafa y que esta sí ha pasado a trámite.

"Se ha llegado a decir que he comprado jueces"

Sancho considera especialmente grave que determinadas informaciones fueran más allá de las acusaciones relacionadas con los testigos. "Se ha llegado a decir que he comprado jueces", afirmaciones realizadas "sin pruebas" y que califica de "peligrosísimas".

Las críticas de Sancho no se limitan a las informaciones sobre el proceso judicial. También denuncia la presión mediática que, según relata, sufrió en su entorno personal. Entre otras cuestiones, recuerda la publicación de fotografías tomadas dentro de su urbanización, un espacio privado. El actor rechazó además la imagen que, según él, algunos medios construyeron sobre su situación económica. "Rodolfo Sancho en su mansión. ¿Qué mansión?", ironizó, antes de describir su vivienda como "una casa totalmente normal".

El actor también se refirió expresamente a la periodista Esther Yáñez, actualmente trabajadora de TVE y anteriormente en Mediaset. "Habló de que yo había cometido delitos, que si compra de testigos... No solo eso, me insultó con insultos reales." Según Sancho, la semana anterior a estas declaraciones recibió una sentencia por la que Yáñez habría sido condenada a indemnizarle. El actor interpreta este resultado judicial como una oportunidad para establecer la frontera entre el derecho a informar y lo que considera calumnias e insultos.

"Quiero creer que esta persona a partir de ahora aprenderá a diferenciar entre la libertad y el derecho a la información y las calumnias e insultos. Entiendo que tiene que haber un límite ahí", afirmó. Sancho desveló que existen otros procedimientos similares en marcha por afirmaciones que, según su versión, le atribuyen haber intentado comprar jueces u otros comportamientos ilícitos.