Bigote confirma la mejor de las noticias: está sano

Ha sido un final duro de verano para Edmundo Bigote Arrocet. El humorista ha pasado por uno de los peores momentos de su vida, después de que le diagnosticaran unos tumores renales a mediados del mes de junio.

Ahora respira tranquilo. El que fuera novio durante más de un lustro de María Teresa Campos, de cuya muerte se cumplen además estos días tres años, nos ha confirmado que está libre de cáncer, la palabra que escuchaba pero no quería pronunciar.

"Los tumores, uno de tres centímetros y medio y otro de 75 milímetros, no eran cancerígenos", confirma el humorista mucho más tranquilo. Hace quince días la revista Semana le fotografió cuando salía del hospital después de haberse sometido a la correspondiente batería de pruebas. El pasado miércoles él mismo corroboró en la misma cabecera que estaba a la espera de los resultados y que estaba preparado para lo que viniera. La entrevista sonaba casi a despedida, algo que los amigos del artista achacan a la incertidumbre que ha vivido y a lo mal que lo ha pasado. Porque es lícito que comercie con su salud, pero todo tiene un límite, que es el que ofende a las personas que están pasando por algo parecido. Por suerte, de momento, Bigote vivirá para contarlo.

A partir de ahora tendrá que someterse a revisiones periódicas, y este mismo miércoles de hecho ha acudido a una. Está enfadado con los que han dudado de su enfermedad y le han acusado de falsearla. Y por eso incluso nos ha enviado el informe médico que confirma que, efectivamente, le han realizado todas las pruebas necesarias que, por suerte, confirman que está sano.