Antonio Resines: "Nunca quise ser actor, pero me considero un privilegiado"

Antonio Resines asistió a la presentación de la plataforma que acaba de lanzar su amiga y también actriz Melani Olivares, para dar cabida y preparar a jóvenes que se inician en el mundo de la interpretación.

En el transcurso de la conversación que mantuvimos, con toda la naturalidad, me confesó que no se considera en absoluto un maestro. "Yo no he enseñado nada a nadie, diferente es que haya gente que piense que he hecho trabajos decentes, pero no tengo ninguna intención de eso. Otra cosa es que esté bien considerado, tuve la gran suerte porque cuando estaba estudiando me cogió un amigo mío que me ofreció trabajar en el cine, y esa película funcionó muy bien. Me refiero a Ópera prima de Fernando Trueba. Si no hubiera funcionado de esa manera, estaría como tú, haciendo entrevistas, porque estuve en la Facultad de Ciencias de la Información. Nunca pensé en ser actor. He tenido la suerte de formarme trabajando y lo he hecho con los grandes, y ellos sí que eran maestros".

Antonio reconoce que le gusta trabajar con gente más joven "porque te espabila. Mi gran suerte fue que nada más terminar, como te he dicho, mi primera película que fue un éxito total, hice de tirón otras tres, y encima me pagaron muy bien". Antonio reconoce que "me considero un privilegiado, el éxito me vino poco a poco, y me fui acostumbrando. La gente te saluda por la calle, y eso se agradece. Me cogió muy joven, nunca he tenido problema por ser conocido".

Antonio Resines, que está grabando la segunda temporada de la serie Sin gluten, reconoce no echar de menos el teatro. "No lo echo de menos, porque es agotador tener que ir cada día para hacer la función, y antes eran dos diarias. Lo bonito del teatro, para mí es la preparación, hasta que consigues que todo encaje. En el 87, con un par de... hice una función en el Teatro Romano de Mérida que iba con faldita (risas), pero como te digo he hecho poco teatro".

Sobre una posible retirada, afirma que "no pienso en retirarme, de momento, porque me lo paso muy bien haciendo esto".