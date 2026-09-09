Paula Echevarria: "Estoy bien, hay momentos mejores y peores"

Una vez más, Paula Echevarría compareció ante los medios para presentar las últimas creaciones de ropa interior femenina de la diseñadora valenciana Ysabel Mora.

La actriz, que lucía un bronceado envenvidiable, contó cómo se sentía después de la pérdida de su padre: "Estoy, estoy... Hay momentos mejores y peores, pero la vida sigue. Está todo muy reciente y el duelo hay que pasarlo. Por una parte, el volver a la rutina ayuda, y por otra duele el irte de allí, y dejar a los tuyos porque estás como en el nido arropada... Cuando llega el momento de volver a Madrid, no es fácil, pero ya empieza el colegio para el niño, la universidad para Daniela. Es muy duro, y tengo que decir que he recibido tantas muestras de cariño, por supuesto por parte de la prensa, aparte de amigos y compañeros de profesión, que es muy gratificante. He intentado responder a todo el mundo. Mi hija lo ha sentido muchísimo, Miki todavía es muy pequeño".

Sobre su hija Daniella Bustamante, contó que la han criado sus padres y que "está encantada en la universidad con esta nueva etapa estudiando la carrera de marketing". Sobre la decisión de su hija de ser influencer, contó que "está controlado al estar en una agencia. Las redes las había puesto públicas, me imaginaba que alguna marca le había escrito por privado. De todas formas no la veo al 100% dedicándose a eso. Ella misma dice que esto es un poco como hobby, porque a lo que se quiere dedicar es a su carrera. Pienso que la etapa de las influencers terminará como acabaron los blogs. Creo que esta vida es cíclica, que llega un momento que llega su tope, surge un cambio y hay que reinventarse. Para mí siempre ha sido un hobby, que con el tiempo se ha convertido en parte de mi profesión".

Sobre si va a volver a tener su propia marca, Paula comentó que no, porque "para hacer eso tienes que estar volcado en ello y no podría, con 2 hijos, rodajes, programas, redes y demás. Reconozco que es precioso, pero eso requiere una dedicación plena".

Para Paula, la nueva temporada empieza muy bien. "El día 20 empieza a emitirse la serie que grabé en Canarias y que se llama A la deriva".