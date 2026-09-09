Cayetano Rivera responde a Francisco luciendo musculatura y cuerpazo tras dudar de su físico

Los rumores sobre el distanciamiento entre Francisco y Cayetano Rivera continúan sumando episodios. La llamativa ausencia del menor de los hermanos en la tradicional corrida Goyesca de Ronda, pese a encontrarse en la localidad malagueña, ha servido para confirmar que la relación familiar no atraviesa un momento óptimo. Las especulaciones sobre los motivos de esta lejanía apuntan, por un lado, a la supuesta negativa del marido de Lourdes Montes a que Cayetano se cortase la coleta definitivamente en esta emblemática plaza, coincidiendo además con los 75 años de la alternativa de su abuelo Antonio Ordóñez.

Por otro lado, se ha rumoreado sobre una supuesta advertencia que el hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordóñez habría hecho a su hermano respecto a su actual pareja, Tamara Gorro, a la que habría calificado de interesada. Francisco acudió a un plató de Antena 3 para desmentir estas afirmaciones, asegurando de forma tajante que no puede opinar sobre la pareja de su hermano debido a que no la conoce personalmente.

Sin embargo, durante su intervención televisiva en Y Ahora Sonsoles, Francisco deslizó unos comentarios sobre el presunto interés de su hermano en participar en la Goyesca que no pasaron inadvertidos. El mayor de los Rivera recordó que Cayetano anunció su retirada hace un año, una decisión de la que, según él, no fue informado. "Un torero no es un cantante", señaló, argumentando que prepararse para torear exige meses de intenso trabajo, entrenamiento diario y un acondicionamiento al miedo. De esta forma, Francisco cuestionó de manera indirecta que su hermano se encontrase en unas condiciones físicas adecuadas para volver a enfrentarse a los astados.

La réplica no se ha hecho esperar, aunque ha llegado de forma sutil y sin declaraciones explícitas. Fiel a la discreción que le caracteriza, Cayetano ha publicado un vídeo en sus perfiles públicos en el que demuestra estar en una forma física envidiable. Acompañado de la canción Silence, el torero aparece sin camiseta realizando una compleja figura de yoga conocida como sirsasana, que exige soportar todo el peso del cuerpo invertido y apoyado sobre la cabeza, exhibiendo su trabajada musculatura al aire libre.

Las imágenes publicadas han logrado un enorme alcance en cuestión de horas, generando multitud de interacciones. Entre las respuestas más destacadas se encuentra la de su propia pareja. Tamara Gorro ha elogiado la disciplina del diestro destacando que su estado físico se debe a la constancia, haciendo además un guiño al título de la canción. Los aficionados también han aprovechado la publicación para dirigir mensajes velados a Francisco, interpretando el vídeo como una demostración práctica que desmonta cualquier duda sobre la capacidad atlética de Cayetano para torear.