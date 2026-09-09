Conmoción por la muerte a los 22 años de Lucia Sisic, coronada Miss Austria en 2024

Lucía Sisic, ganadora de Miss Austria 2024, ha muerto a los 22 años, según comunicó Mission Austria, organización responsable del certamen, a través de sus redes sociales. La entidad informó del fallecimiento en un mensaje publicado en Instagram y expresó sus condolencias a la familia y al entorno de la joven.

"Con gran conmoción y profunda tristeza nos hemos enterado del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucía Sisic", señaló la organización en su comunicado.

Mission Austria recordó a Sisic como "una maravillosa joven" y trasladó sus pensamientos y su "profunda compasión" a sus familiares, amigos y a todas las personas que estuvieron cerca de ella durante los últimos momentos.

El mensaje termina con una despedida dirigida a la joven: "Querida Lucía, siempre seguirás siendo parte de nuestra familia de Miss-Austria. Descansa en paz".

El comunicado aparece firmado por Kerstin Rigger, directora ejecutiva de la organización, y su marido, Jörg.

Siete operaciones de corazón

La organización no ha informado de la causa del fallecimiento. Sisic, sin embargo, había explicado públicamente en sus redes sociales que padecía desde su nacimiento una malformación en una válvula cardíaca.

A lo largo de su vida tuvo que someterse a siete operaciones de corazón. La propia Sisic había compartido en sus redes sociales parte de su experiencia con esta enfermedad y había mostrado su agradecimiento a los profesionales sanitarios que la habían atendido.

En una de esas publicaciones expresó su gratitud hacia los cardiólogos que, según sus propias palabras, le habían "salvado la vida en repetidas ocasiones".

A pesar de las múltiples intervenciones a las que fue sometida por su enfermedad, por el momento no se conoce cuál fue la causa de la muerte. La organización del certamen tampoco ha comunicado las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.