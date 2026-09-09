Fran Rivera y su vara de medir con la prensa rosa: imágenes exclusivas de la Goyesca hechas por su agencia de cabecera

Francisco Rivera es una contradicción en sí mismo. El mismo lunes pasó por el sofá blanco del programa de Sonsoles y renegó de la prensa del corazón, con la que ha tenido tantos problemas en el pasado. Con una parte. Defendió que él no vende su vida, aunque hay portadas relativamente recientes que demuestran lo contrario ("Ahora me llaman Papuchi", declaró en exclusiva a Hola cuando nació hace año y medio su hijo pequeño).

Unas horas después de recordar esta relación tirante con los reporteros, Fran aparece en unas fotografías exclusivas (ojo, no significa que se haya lucrado de ellas) en Hola, durante la corrida Goyesca. En ellas vemos imágenes inéditas de la jornada. En algunas posa sonriente ante la cámara con su hija Tana. En otras vemos cómo el torero Andrés Roca Rey se une a la conversación entre padre e hija. Tana con su hermano Nicolás, Fran con el retoño, Lourdes Monts sonriente charlando animada con la hija de su marido. Momentos que no recogieron los fotógrafos por haber sido realizados en un espacio reservado a unos pocos, concretamente a la agencia Gtres, que es la que se ha realizado las imágenes y que está capitaneada por los mejores amigos de Fran. Esos a los que en la entrevista con Sonsoles se refirió como "los amigos que son mis hermanos".

La respuesta de Cayetano Rivera a su hermano Fran sobre su forma física, un vídeo en el que aparece cañón

En el mundo de las nuevas tecnologías en el que cualquier publicación puede interpretarse de mil maneras, sólo hay una para entender el último vídeo colgado por Cayetano Rivera. Unas horas antes, su hermano Francisco (ya no quiere que le llamen Fran) se había escudado en la forma física de Cayetano como una de las razones para no invitarle a torear en Ronda. Si hace unos años dijo de él que "de piernas no es ágil, es torpe", este lunes en el plató de "Y Ahora Sonsoles" dijo de su hermano que no está preparado físicamente para enfrentarse a un toro. "Un torero no es un cantante", dijo. "Os creéis que ponerse delante de un toro es fácil… no puedes retirarte hoy y a los diez meses volver a torear". "Torear es una responsabilidad y un esfuerzo increíble, entrenar significa meterte en el campo, no salir, acostumbrar al cuerpo al miedo… Ser torero no es matar y ya".

La respuesta de Cayetano ha sido contundente. Ha publicado un vídeo en Instagram en el que, con una casa campestre de fondo, realiza una postura invertida de yoga (elevar las piernas apoyándose sobre la cabeza) que permiten apreciar su buena forma. El diestro luce tableta (toda entera) y unos brazos y piernas perfectamente musculados que demuestran que está en perfecto estado de revista. Lo mejor de todo es que leemos declaraciones en el Hola de este miércoles de Fran reconociendo que no descarta volver a los ruedos para que sus hijos puedan verle torear: "Es una ilusión, ya veremos".

La Aitana más solidaria: la cantante visita a los niños enfermos de un hospital de Barcelona

"Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha", dice el proverbio bíblico sobre la necesidad de llevar a cabo buenas acciones sin darles publicidad. Es precisamente lo que ha hecho Aitana, que, según vemos en la exclusiva de la portada de Diez Minutos, ha visitado a los niños enfermos del hospital San Juan de Dios de Barcelona.

No ha sido la artista o su equipo, que se sepa, los que han facilitado la información. Pero su visita provocó tal revuelo que es normal que veamos las imágenes. Porque Aitana no acudió sola: todo su elenco de bailarines visitaron a los pequeños hospitalizados.

Entre actuación y actuación, la cantante aprovechó que el 6 de septiembre, domingo, no tenía concierto, y visitó el centro sanitario. Los niños de la unidad de pediatría oncológica recibieron a la artista con sorpresa durante las cuatro horas largas que pasó recorriendo la planta e incluso cantando para ellos.

Tita Thyssen se saca un dinerillo extra con el alquiler de su barco

Semana publica en exclusiva cómo dedica la baronesa Thyssen el tiempo libre de su barco, el espectacular Mata Mua, escenario de sus vacaciones más felices durante los últimos años.

Carmen Cervera, que sigue recuperándose de la neumonía que la tiene alejada de la vida social desde antes del verano, alquila su espectacular yate motovelero de 38,5 metros de eslora. Un barco que compró en 2003 y que destaca por su decoración clásica. Según la revista, Tita lo alquila por 670 euros la hora, con un mínimo de doce, a razón de 6.000 euros por día de navegación. Este precio incluye capitán, combustible, agua, refrescos, dos cervezas por persona, hielo y snacks de cortesía, como chips vegetales y almendras de romero.

Sin embargo lo que incluye realmente es una experiencia: la de poder vivir por un instante la vida de la baronesa o recrear la famosa fotografía de Hola en la que posó con toda su tripulación, que parecía sacada de un gimnasio.

Leonor universitaria, protagonista de las portadas

Todas las revistas dedican espacio en sus portadas a la llegada de Leonor a la universidad de Getafe en la que va a cursar su Grado de Ciencias Políticas durante los próximos cuatro años. La heredera entró en el recinto sonriente, con el aplomo que la caracteriza y tan bien ha aprendido, vestida con el uniforme de buena parte de las chavalas de su edad: camisa blanca, vaquero ancho, zapatillas deportivas y un bolsón de cuero al hombro para meter el ordenador y los apuntes.

En Hola, siempre más insitucional, Leonor ocupa toda la portada, además de un extenso reportaje que incluye la lista de todos los futuros soberanos que reinarán en Europa. Una foto de la que forman parte Ingrid de Noruega, Christian de Dinamarca, Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica.

Cayetano Martínez de Irujo recibe a Hola en el Palacio de Arbaicenea, su herencia

Cayetano Martínez de Irujo posa esta semana desde sus dominios vascos en la portada de Hola, y concede una entrevista en la que hace balance de las últimas semanas. El escenario es el palacio de Arbaisenea, construido por la familia de su padre en San Sebatián en 1881. Un escenario de película que el duque ha conservado tal y como lo disfrutó en vida su madre.

Explica Cayetano que la casa se salvó de convertirse en suelo urbanizable gracias a su labor, ya que su padrastro, Jesús Aguirre, no hizo lo que debía. "Junto con Dueñas, era la casa favorita de mi madre. Liria era un emblema familiar". El rejón a sus hermanos viene a propósito de la conservación de los palacios familiares: "En Dueñas y en Liria sus cuartos y sus cosas personales han desaparecido… Allí su rastro ha desaparecido, pero esta casa lo conserva".

A Cayetano no le gusta además cómo se están comercializando estos espacios en los que en su día habitó su madre, algo que sí hace el resto de miembros de la Casa de Alba: "Utilizar un palacio así para beneficio económico con la excusa de mantenerlo es inapropiado y ventajista. Hay otras maneras de ganar dinero para manterner casas y palacios como este, lo que pasa es que hay que trabajar más".

Y por supuesto, hay ración de reproches para los mayores de la familia, aunque es algo que ya escribió en su autobiografía. El duque de Arjona reprocha a sus hermanos que no le hicieran ni caso: "Eran unos señores mayores a los que saludabas como el que saluda a un conocido", explica para narrar una infancia en la que faltó el cariño. "Cuando entrábamos en nuestro dormitorio, no podíamos encender la luz ni salir desde las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana. Teníamos hasta orinales para hacer pis". También recuerda Cayetano que sus sobrinos "no conocen esta casa".

En Semana también vemos a Cayetano, pero muy feliz con su mujer, Bárbara, este verano. La revista publica varias fotos de la pareja muy acaramelados disdrutando de la Costa del Sol.

Verónica Hidalgo defiende a su pareja, encarcelado por presunto blanqueo de capitales y otros delitos

La Miss España 2005 concede una entrevista a Lecturas en la que defiende la inocencia de su pareja: "Es buena persona", argumenta.

Verónica lleva cinco meses sufriendo el encarcelamiento del padre de su hija, Juan Andrés González, que ha sido acusado de pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales en una trama dedicada al tráfico de drogas. Hay otros 57 detenidos. Fue detenido el pasado 24 de marzo y durante todo este tipo Verónica no ha querido que la informacion trascendiera.

Dice de él la modelo que es "supertrabajador, muy ahorrador, protector y amable". Que le conoce muy bien y que en seis años no ha visto nada sospechoso. Narra cómo se produjo la detención a primera hora de la mañana, cuando acababan de levantarse y explica además que está llevando a la niña a prisión para que pueda verla su padre.

CÓCTEL DE NOTICIAS

Mario Casas y Melyssa Pinto apuran sus vacaciones. Vemos a la pareja en Diez Minutos disfrutando de las playas de Cantabria muy cariñosos. En breve celebrarán su segundo aniversario.

Penélope Cruz y Javier Bardem, dos activistas en el Festival de Venecia. La actriz ha criticado a los dirigentes que nos tratan como marionetas. La actriz ha aparecido con cerca de 20.000 euros encima, entre el bolso de Chanel, el vestido y los zapatos de Ferragamo o los pendientes de Pasquale Bruni valorados en ocho mil y pico euros.