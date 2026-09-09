Frank Cuesta estalla contra Paco Porras por reírse en un directo de su hijo fallecido

La vuelta de Teléfono rojo, el programa de tertulia de Carlos y Daniel Ramos, responsables del canal de YouTube Zona de Gemelos, ha terminado provocando un nuevo enfrentamiento en torno a Frank Cuesta. El expresentador cargó duramente contra Paco Porras después de que el vidente aprovechara su presencia en el espacio para responder a unas críticas previas de Cuesta.

Durante la primera emisión de la segunda temporada, los Gemelos preguntaron directamente a Paco Porras si tenía algo que decirle a Frank Cuesta. El vidente no dudó en responder con dureza y cuestionó tanto sus capacidades como algunos aspectos de su vida personal.

"En sus capacidades puede ser muy bueno, pero no es más que un paleto, con suerte, que no sabe ni hablar. No sabe ni hacer la O con un canuto. Que tiene a su mujer en la cárcel por tráfico de drogas", afirmó Paco Porras, en alusión a Yuyee, exmujer de Cuesta, que permaneció seis años en prisión en Tailandia hasta abandonarla en 2020.

Porras fue más allá y aseguró que la situación podría repetirse: "Volverá otra vez, porque como viven de eso…". El vidente también hizo referencia a los nombres de los hijos de Frank Cuesta, unas palabras que terminarían adquiriendo especial relevancia al conocerse la reacción del naturalista. "En cuanto a sus hijos, Zipi y Zape, me parece ridículo y tormentoso que a los niños les pongan nombre de tebeo", declaró durante el programa.

🚨Paco Porras, el colaborador de Los Gemelos se vuelve totalmente loco en su nuevo programa Teléfono Rojo mientras Los Gemelos se ríen: "No es más que un paleto con suerte que no sabe hablar, que tiene a su mujer en la cárcel por tráfico de drog*s. Y bueno, pues volverá otra vez… pic.twitter.com/rhPV9WK45I — Fley (@fley_es) September 7, 2026

Las declaraciones no tardaron en generar consecuencias. Según explicaron posteriormente los propios Gemelos durante un directo, Frank Cuesta se habría puesto en contacto con ellos para comunicarles que daba por terminada su relación con el programa y con sus responsables. "Hay cosas por las que no paso. Se viene y gorda", habría advertido Cuesta en el mensaje.

Uno de los Gemelos aseguró posteriormente entender el enfado del naturalista, aunque defendió que ellos no habían intervenido directamente en las declaraciones de Paco Porras. "Entiendo el cabreo", señaló, al tiempo que insistió en que ellos no habían "hecho nada malo".

Los creadores de contenido también aseguraron que desconocían que Zipi, uno de los hijos de Frank Cuesta, había fallecido pocos días después de nacer a causa de una leucemia. Pese a ello, plantearon la posibilidad de que Cuesta participara en un cara a cara con Paco Porras para abordar la polémica.

La respuesta de Frank Cuesta no parece apuntar, sin embargo, en esa dirección. En un directo publicado en su canal de YouTube, el naturalista volvió a referirse a lo sucedido y denunció la gravedad de algunas de las afirmaciones realizadas durante el programa.

"Mi hijo Zipi, del que hace gracia con Zipi y Zape, falleció. Que estéis haciendo burlitas con un niño fallecido... No paso por ahí (...) En el programa de los Gemelos se comete un delito y varias guarrerías contra mí en un minuto. Alguien me acusa de algo y alguien habla de mi hijo fallecido en unos términos bastante feos que no voy a tolerar", afirmó. Cuesta dejó claro que considera que se ha cruzado una línea que no está dispuesto a permitir: "No aguanto ni una más".