Bertín aclara su polémica sobre el amor y se rinde a Fabiola: "He estado enamorado hasta las patas"

Tras recuperar la normalidad en su vida por una grave afección respiratoria que le obligó a cancelar todos sus compromisos profesionales, Bertín Osborne ha vuelto a la pequeña pantalla. El artista acudió este miércoles como invitado al programa Y ahora Sonsoles, donde repasó diversos aspectos de su vida personal y aclaró la polémica generada el pasado verano tras unas declaraciones en las que afirmaba no haber encontrado el amor verdadero.

Durante su intervención, el cantante ofreció detalles sobre su estado físico. Osborne explicó que llegó a tener manchas en los pulmones y sufrió fuertes episodios de ahogo y mareos. "El médico cuando lo vio se asustó un poco y me asustó a mí. Me dijo que tenía una neumonía complicada, que había que cuidársela, con muchos antibióticos y cortisona", relató. Pese a la gravedad de haber encadenado dos neumonías en apenas cuatro meses, el presentador mantuvo el optimismo en todo momento y bromeó asegurando que nunca temió por su vida: "Siempre pensaba que no iba a palmar. Tenía que ser una cosa mucho más gorda para que yo palme". Actualmente, ya recuperado y practicando deporte a diario, volverá a los escenarios este sábado con un concierto en Oviedo.

El punto más destacado de la entrevista fue la matización de sus palabras en el festival Starlite de Marbella, cuando comentó a la modelo Valeria Mazza que llevaba medio siglo buscando el amor. Aquellas declaraciones causaron malestar en su entorno, especialmente a Fabiola Martínez, y ahora ha aprovechado para entonar el mea culpa. "Probablemente no me expliqué bien. Para mí, estar enamorado y sentirse enamorado son dos conceptos distintos", argumentó el artista, quien aseguró haber estado "enamorado hasta las patas" de las madres de sus hijos.

En relación a la venezolana, de la que se separó en el año 2021, Osborne no escatimó en elogios. "A Fabiola la adoro. Me he sentido muerto por ella", confesó a corazón abierto, añadiendo que es una "mujer bestial, inteligente, honesta". Además, admitió que todavía la echa de menos y que la ruptura se debió a incompatibilidades en la convivencia diaria, definiéndose a sí mismo como alguien "complicado para convivir" y de costumbres muy básicas y hogareñas que no encajan con la vida urbana.

Por otro lado, el artista recordó con profunda emoción a Sandra Domecq, fallecida de cáncer en 2004, a quien definió como su amor de juventud y "una loca maravillosa". Aseguró que el matrimonio se produjo cuando ambos tenían apenas 21 años y que, de haberse conocido en una etapa más madura, probablemente nunca se habrían separado, manteniendo no obstante una relación de amistad inquebrantable hasta los últimos días de la jerezana.

Finalmente, Osborne abordó su actual relación con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común, de dos años. El presentador destacó que el niño es "muy cariñoso" y reveló que está organizando un encuentro inminente para que sus hijas mayores conozcan al pequeño. Sobre la modelo paraguaya, con quien mantiene una relación cordial en la actualidad, desmintió haberle dicho alguna vez que fuera el amor de su vida: "Si lo hubiera sido estaríamos juntos. Era una relación estupenda pero se paró y se acabó".