Julia Janeiro planta cara a Belén Esteban y Alba Carrillo para defender a Jesulín

Julia Janeiro, ha reaparecido ante los medios de comunicación tras varios días alejada del foco público. La joven ha aprovechado su regreso para contestar a las diversas polémicas que rodean a su familia, sin eludir los comentarios vertidos recientemente por figuras televisivas como Belén Esteban, Eduardo Navarrete y Alba Carrillo.

Antes de entrar en las disputas mediáticas, tuvo que hacer frente a una noticia de última hora sobre su padre. Jesulín de Ubrique se vio obligado a suspender su participación en un festival taurino en la localidad toledana de Ocaña debido a que se ha resentido de una antigua lesión. Julia, visiblemente sorprendida al enterarse por los reporteros, restó importancia al asunto y justificó el silencio del torero: "Él es muy de no decirme las cosas para que no me preocupe".

El punto más tenso de sus declaraciones llegó al abordar el enfrentamiento que mantiene con Belén Esteban. Días atrás, la colaboradora de televisión aseguró que la versión que maneja la hija de Campanario es incorrecta y acusó a Jesulín de haber sido un padre ausente para su hija Andrea. Esteban llegó a cuestionar si el torero conocía los detalles académicos o el lugar de residencia de su hija mayor, sentenciando que "tienen la suerte de que la otra no habla".

Lejos de amedrentarse, Julia se mantuvo firme en la defensa de su progenitor. Haciendo el ademán de cerrarse una cremallera en la boca para evitar decir algo inconveniente, reiteró que la realidad que ella conoce es muy distinta. "Hay dos versiones de la historia y me mantengo en lo mismo y mi familia se mantiene en lo mismo también. Que diga lo que quiera, la realidad es la que es y ausencias no ha habido", zanjó de forma categórica.

Por otro lado, la joven tampoco quiso pasar por alto los ataques de Eduardo Navarrete, con quien ha coincidido en las grabaciones del programa La caja amarilla, de próxima emisión en Antena 3. El diseñador la había calificado de manera despectiva, a lo que Janeiro respondió recordando que todos los participantes tienen un contrato de confidencialidad. "Mejor que no opine porque tiene él más que callar que yo", advirtió.

Finalmente, dedicó unas palabras a la modelo Alba Carrillo, quien había afirmado que la joven repetía un guion aprendido y había calificado a Jesulín de avestruz por, supuestamente, esconder la cabeza ante los conflictos. Janeiro defendió el respeto y la educación en televisión y fue contundente respecto a las críticas hacia su padre: "¿Ella conoce a mi padre? Ella no conoce a mi padre. Nunca me ha visto en persona. Si dice cosas negativas me imagino que será porque la audiencia del programa igual no va tan bien".