Las extrabajadoras de Julio Iglesias llevan su caso a la ONU por "temor a represalias"

La organización Women's Link ha presentado una comunicación urgente ante seis mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar su intervención en el caso de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias. Las extrabajadoras denuncian haber sufrido abusos en las residencias que el artista posee en Bahamas y la República Dominicana durante el año 2021, y la entidad justifica este movimiento internacional por el "temor a las represalias".

Esta ofensiva ante el organismo supranacional se produce después de que se presentara una querella el pasado 3 de septiembre ante la Audiencia Nacional, según ha detallado la propia organización que acompaña y representa a las denunciantes. Sin embargo, el recorrido penal en España de estas acusaciones ya se topó anteriormente con el rechazo de los tribunales por cuestiones de competencia.

El abogado del artista, José Antonio Choclán, señaló la semana pasada que la defensa no tiene "noticia formal" de que se haya presentado una nueva querella. El letrado fue tajante al recordar la situación procesal del caso: "En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más".

Los antecedentes del caso dan la razón a la defensa. A principios de año, las trabajadoras interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público decidió archivar las diligencias pocas semanas después al estimar que España carecía de jurisdicción para investigar unos presuntos delitos cometidos íntegramente en el extranjero.

Pese a este archivo fundamentado en el escrupuloso cumplimiento de la ley procesal española, la ONG ha dirigido su escrito, entre otros, a la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y al Grupo de Trabajo sobre la discriminación. En su texto, la entidad traslada su "preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados" e insta a los relatores a exigir al Gobierno español una investigación con perspectiva de género interseccional.

El argumento principal de la solicitud se basa en reclamar "medidas urgentes de protección" para las querellantes —que utilizan los nombres ficticios de Rebeca y Laura—, sus familias y posibles testigos. La asociación esgrime la posición de poder económico y social del querellado para justificar esta vulnerabilidad.

Además, la organización trata de convertir el caso en una causa general al advertir de una "preocupación estructural sobre el acceso a la justicia de mujeres migrantes trabajadoras del hogar". Para tratar de presionar al Estado de Derecho español, la entidad no ha dudado en citar condenas previas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España, obviando que el obstáculo principal en este proceso ha sido la estricta aplicación de los límites jurisdiccionales.