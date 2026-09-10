Tensión en Noruega: el desplante de la reina Sonia al chamán y a Marius en el funeral de Harald

Ayer terminaron los actos de despedida del rey Harald de Noruega con un funeral de Estado perfectamente organizado al que no faltó ninguna Casa Real. Durante el acto se vivieron numerosas anécdotas. Las lágrimas de una compungida reina Sonia, que depositó una rosa roja sobre el féretro y que horas antes había paseado en chándal por el jardín haciendo fotos a la estatua de su marido, la emoción y lágrimas de Mette-Marit y sus hijos, o el espectáculo de los "alternativos", es decir, las hijas de Marta Luisa, que llegaron a la ceremonia en el mismo coche que el chamán Durek y Marius Borg.

La asistencia de Marius ha sido muy criticada en Noruega porque sigue sin comprenderse que el convicto forme parte de la familia como uno más a pesar de estar cumpliendo condena. También llamó la atención el momento incómodo en el que el chamán no recibe el saludo de Sonia, que tampoco quiso besar en público a Marius.

Aunque los reyes Felipe y Letizia sí acudieron a la ceremonia, llamó la atención que no aparecieron en el besamanos posterior a la salida de los reyes noruegos al balcón. La Casa Real en su web ha explicado que regresaron a España, y que la reina Sofía sí se quedó. Una vez terminado este, sus majestades "emprendieron su regreso a España desde la Base Aérea de Oslo-Gardermoen, donde recibieron el saludo de despedida de la embajadora de España en el Reino de Noruega, Alejandra del Río Novo. Por su parte, la reina Sofía se trasladó al Palacio Real de Oslo, donde recibió el saludo de sus majestades los reyes de Noruega y posteriormente departió con los asistentes al acto celebrado en el Salón de los Ministros. Una vez finalizado este encuentro, su majestad la reina doña Sofía inició su regreso a España".

Bertín Osborne estuvo ayer en el programa Y Ahora Sonsoles hablando durante una hora larga de todas las polémicas que le han rodeado en los últimos años. Comentó que está curado ya de las neumonías recurrentes que ha padecido y que volverá a cantar en Oviedo este fin de semana. Uno de los titulares de la entrevista es que dejó claro que sí ha estado enamorado de ella. Y se emocionó al hablar de Sandra Domecq. También dijo que están preparando una reunión familiar para que sus hijos mayores conozcan al niño, que es como llama al hijo de Gaby.

Edmundo Arrocet, alias Bigote, nos ha confirmado que está libre de cáncer, la palabra que escuchaba pero no quería pronunciar. Hace quince días la revista Semana le fotografió cuando salía del hospital después de haberse sometido a la correspondiente batería de pruebas. Está enfadado con los que han dudado de su enfermedad y le han acusado de falsearla. Y por eso incluso nos ha enviado el informe médico que confirma que, efectivamente, le han realizado todas las pruebas necesarias que, por suerte, confirman que está sano. Por suerte, de momento, Bigote vivirá para contarlo.