Bustamante vuelve a Masterchef orgulloso de su hija Daniella: "Estamos que se nos cae la baba"

Cinco años después de quedar subcampeón, David Bustamante vuelve a ponerse a prueba entre fogones. El cantante cántabro es uno de los quince aspirantes que participan en MasterChef Celebrity Legends.

Reconociendo que es una persona tan competitiva como sufridora, el artista ha señalado que su regreso al concurso ha sido una experiencia maravillosa. Además, ha revelado que su plato estrella son las carrilleras al vino tinto, un plato que suele preparar en las reuniones familiares durante la Navidad junto a su hermano.

Durante la presentación, Bustamante también ha tenido palabras para su hija Daniella, fruto de su relación con la actriz Paula Echevarría, que acaba de cumplir la mayoría de edad. En un tono divertido, ha confesado que su hija prefiere pedir comida a domicilio antes que cocinar. "Ella es más de pedir delivery o de ir a la casa de la madre o el padre a por el tupper que de cocinar", ha asegurado.

A pesar de las bromas, Bustamante se ha mostrado enormemente orgulloso por la nueva etapa universitaria que comienza su hija, quien ha empezado a estudiar marketing en un centro cercano a su domicilio. "Acaba de empezar y estamos que se nos cae la baba", ha expresado. Según ha relatado, Daniella sigue viviendo en casa, donde come y cena, aunque ha adoptado la costumbre de no desayunar para evitar madrugar en exceso. "Siempre da miedo ver a los hijos crecer, es ley de vida y saben que siempre tienen donde volver, que es lo más importante", ha afirmado emocionado.

En el terreno personal, el cantante atraviesa una etapa de gran estabilidad junto a Yana Olina, con quien mantiene una relación increíble después de ocho años juntos. En el ámbito profesional, a su gira de conciertos y su participación en el programa culinario se sumará el próximo mes de diciembre el estreno del musical El Zorro en la céntrica Gran Vía de Madrid.

Bustamante también ha aprovechado la ocasión para hablar sobre sus hábitos de vida y su notable cambio físico, logrado tras dejar de fumar hace un par de años. Según ha explicado, el secreto reside en mantener el equilibrio y la constancia, practicando deporte por salud y felicidad y no como una obligación estricta. "Los cuerpos, al final, son resultado de lo que tú hagas en el día a día. Y hay veces que uno tiene las ganas y la ilusión de salir a caminar y de entrenar, y otras veces le apetece relajarse", ha reivindicado el cantante. En este sentido, ha sido tajante al defender que nadie debe opinar sobre el aspecto físico de los demás. "Nadie tiene que decirte si has engordado o no... Hay una frase que repito siempre y es que cada uno tiene un espejo en casa. Y no hay que decirle cómo está. Es una falta de educación", ha sentenciado con firmeza.