El brutal enfado de Ainhoa Arteta tras sufrir un robo: "La Ertzaintza no ha aparecido en una hora"

La soprano Ainhoa Arteta contó en sus redes sociales el mal rato que ha vivido esta semana después de sufrir un robo en un párking de San Sebastián. El incidente ocurrió el pasado martes en el aparcamiento de pago que la artista describió como "semiprivado" situado bajo el Teatro Victoria Eugenia y junto al Hotel María Cristina, en pleno centro de la ciudad.

Según relata la propia artista a través de un vídeo en directo de seis minutos, los ladrones le rompieron una de las lunas de su coche y sacaron del interior una maleta de mano.

Aunque, aparentemente, la artista comentaba en el vídeo que los ladrones no se habían llevado nada de valor, al día siguiente, en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, Arteta concretó que sí le robaron el bolso: "En un bolso de una mujer siempre hay cosas emocionales, las echaré de menos cuando no las vea, porque, además, es verdad que mis bolsos son como agujeros negros y va todo ahí dentro".

Pero el robo no ha sido lo que más ha indignado a la soprano. En el vídeo, Arteta pone el foco en lo ocurrido después de descubrir el coche con la luna rota. Asegura que llamó a la Ertzaintza y que los agentes tardaron una hora en acudir. "Pero a mí lo que más me ha fastidiado es llamar a la Ertzaintza y que no hayan aparecido en una hora", explica. La soprano cuenta además que, cuando finalmente llegaron, terminó enfrentándose verbalmente con ellos porque vinieron con "ínfulas".

"Sé que esto es una nimiedad con todo lo que está pasando en este país, con todo lo que está cayendo en Ceuta", señala al comenzar su directo, aunque defiende que precisamente por eso se animó a hablar: "Pero, si me quedo callada, pues no va a ningún lado. Y si lo hablo, igual tampoco va a ningún lado, pero por lo menos lo digo. Es una gota más que al final, yo sinceramente espero que colme el vaso. Porque estamos muy lejos, pero muy lejos de estar bien. Estamos muy lejos de esa normalidad que nos quieren inculcar".

"Si les dijera lo que yo pago de impuestos en este país, que no me importa, porque lo decidí así. A mí me han ofrecido paraísos fiscales, me han ofrecido de todo, pero en su día yo decidí y sigo decidiendo, porque vengo de una educación así, que hay que contribuir en el país. Pero hay que contribuir para que el país mejore. No para que unos chorizos se lo lleven en joyas y en otras cosas que estamos viendo. Y que a la hora de la verdad te encuentres unos ertzainas frustrados, unos ertzainas que te dicen que no es nuestra culpa, diríjase a no sé quién. ¿Qué quieren que les diga? Me siento decepcionada, frustrada", continua.

La soprano aprovecha además el directo para contar que en el pasado sufrió el impuesto revolucionario de ETA. "No lo he dicho nunca, pero lo digo ahora", afirma antes de explicar que temía que, si quienes lo aplicaban volvieran a actuar, ella pueda estar entre sus objetivos.

"Que conste que no soy ultraderecha, por si acaso alguien se piensa que soy ultraderecha, no lo soy, estoy harta de que porque no vaya de acuerdo con el Gobierno actual sea de ultraderecha", deja claro también. Después del "mal rato", Arteta regresó a casa de una amiga con la ventanilla del coche completamente rota.