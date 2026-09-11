El dardo de Jorge Javier a Belén Esteban: "¡Juls, si me estás viendo, me has alegrado el verano!"

La relación entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez parece atravesar uno de sus momentos más delicados, tras años de estrecha amistad, que se ha evidenciado con un distanciamiento progresivo desde la cancelación del programa Sálvame en junio de 2023. Esta frialdad ha quedado patente tras un reciente comentario del presentador que muchos han interpretado como un ataque directo hacia su antigua compañera.

El escenario de esta nueva polémica ha sido el gran estreno del programa Supervivientes All Stars 3 en Telecinco. Durante la gala, el presentador no dudó en posicionarse públicamente a favor de Julia Janeiro, un gesto que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el reciente cruce de declaraciones que han protagonizado en las últimas semanas la propia joven y Belén Esteban y que se ha convertido en uno de los temas más comentados de la crónica social.

Entre el elenco de concursantes que participan en esta edición del espacio figuran rostros conocidos como Rosa Benito, Asraf Beno, Yola Berrocal, María Jesús Ruiz y Víctor Janeiro. La presencia del hermano de Jesulín resulta llamativa, ya que, a diferencia del resto de participantes, nunca antes había viajado a Honduras para este formato, aunque sí formó parte de Aventura en África emitido por Antena 3 en el año 2005. Por este motivo, el estreno ha supuesto su primera experiencia saltando desde el popular helicóptero del concurso.

Fue precisamente durante la conexión en directo con el diestro, instantes antes de su salto sobre las aguas de los Cayos Cochinos, cuando el conductor aprovechó para enviarle un recado. En un tono distendido, le pidió que le presentase a su sobrina cuando regresara a España. Sin embargo, Vázquez quiso ir un paso más allá y se dirigió directamente a la cámara para mandar un mensaje muy directo: "¡Juls, si me estás viendo, me has alegrado el verano! ¡Guapa! ¡Reina, reina y reina!".

Estas palabras no han pasado desapercibidas para la audiencia, sumándose así a quienes consideran que, frente al título de princesa del pueblo que ha ostentado históricamente su antaño amiga, podría alzarse con el preciado trono. Las redes sociales no han tardado en reaccionar ante lo que muchos usuarios han calificado como un dardo premeditado y letal, señalando que el comunicador rara vez improvisa en sus intervenciones, lo que dejaría entrever que la relación con su incondicional colaboradora podría estar herida de gravedad.