La advertencia de Cayetano Rivera a su hermano Francisco: "Mi historia, si quiero, la cuento yo"

Cayetano Rivera ha decidido dar un paso al frente tras las constantes especulaciones que han rodeado su entorno personal y profesional durante las últimas semanas. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, una red social donde habitualmente mantiene un perfil bajo, ha emitido un contundente comunicado para frenar las habladurías que afectan a su círculo más íntimo y dejar clara su postura frente a las intromisiones de terceros.

El origen de este inusual pronunciamiento radica en dos frentes abiertos que han acaparado la atención mediática. Por un lado, el presunto distanciamiento con su hermano Francisco Rivera, quien, según diversas informaciones, habría evitado incluirle en el cartel de la tradicional corrida Goyesca de Ronda. Este desaire resulta especialmente doloroso puesto que el matador habría expresado su deseo de retirarse de los ruedos y cortarse la coleta en esa emblemática plaza, coincidiendo además con el setenta y cinco aniversario de la alternativa de su abuelo Antonio Ordóñez.

Por otro lado, a esta tensión familiar se suman los rumores sobre su actual pareja sentimental. Diferentes voces señalaban que el marido de Lourdes Montes habría advertido al protagonista del vídeo sobre Tamara Gorro, sugiriendo que la relación podría estar movida por intereses ajenos al afecto. Ante esta acumulación de comentarios, el espada ha decidido poner fin a la impunidad de quienes especulan con su privacidad.

"Hola. Os sorprenderá verme por aquí y la verdad es que en circunstancias normales no lo haría, pero tengo 49 años y siento que ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar", ha arrancado su intervención. Con gesto serio, el hijo de Paquirri ha justificado este cambio de actitud tras años de estoicismo ante la prensa del corazón.

En su discurso, ha repasado cómo ha sido su comportamiento hasta la fecha frente a los medios: "En toda mi vida he intentado mantenerme al margen de las polémicas. He escuchado hablar de mí, de mi vida, de mi relación, de mi profesión, de mis decisiones (...), y algunas veces han sido verdad; otras medias verdades y también muchas mentiras". Según confiesa, siempre prefirió no contestar "por educación, por respeto, por nostalgia (...), por defender a ciertas personas y porque nunca he querido que mi vida se convirtiera en un espectáculo".

Sin embargo, la paciencia tiene un límite. Ha admitido que su actitud reservada ha sido contraproducente en algunas ocasiones. "También he aprendido con el tiempo que cuando uno siempre calla, hay personas que se creen en el derecho de contar tu historia por ti. O peor aún, hay personas que por tu silencio creen que lo que se dice es verdad", ha lamentado de forma tajante.

Como conclusión, ha lanzado una advertencia que, aunque no incluye nombres propios, parece tener destinatarios muy claros en su familia y en la esfera pública. "A partir de hoy voy a proteger a los míos y a mí también. Estoy intentando llevar una vida tranquila y me gustaría que así fuese. Pero a mis 49 años mi historia, si quiero, la cuento yo", ha sentenciado. El mensaje cierra un capítulo de silencio y abre una nueva etapa en la que no permitirá que nadie, ni siquiera su propio hermano, hable en su nombre ni ensucie su romance.