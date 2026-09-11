Paz Vega responde a las críticas de Alba Carrillo por su fichaje en TVE

La polémica en torno a la contratación de Paz Vega por parte de Radio Televisión Española (RTVE) para el programa MasterChef Celebrity Legends ha sumado nuevas reacciones en el marco del Festival de Vitoria. El debate comenzó cuando Alba Carrillo, musa de la izquierda y presentadora de El Sótano Club en la cadena TEN, cuestionó públicamente que la televisión pública fiche a perfiles con deudas pendientes con la Agencia Tributaria.

Carrillo criticó de forma explícita la presencia de la actriz en la entidad pública: "Hay muchos que son defraudadores y les contratan para cocinar en RTVE. ¿Qué hace Paz Vega volviendo a cocinar en TVE teniendo una deuda con Hacienda? Nos debes a todos, porque Hacienda somos todos, un montonazo de dinero. Pero es que te están vapuleando". La presentadora se reconfirmó en sus argumentos durante el certamen de Vitoria, donde declaró: "No me hubiera importado coincidir con ella, ya que no puedo coincidir en los yates en Ibiza porque yo pago impuestos y no me lo puedo alquilar...".

Por su parte, Paz Vega respondió por primera vez a las alusiones directas al ser preguntada por la controversia en el citado festival. La intérprete evitó confrontar con la comunicadora y restó importancia a sus declaraciones: "No sé muy bien lo que ha dicho, algo me han contado, pero será una opinión. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Cada uno con su palabra y con su vida puede hacer lo que quiera. No tengo nada que decir". La actriz puntualizó además que no existe relación previa entre ambas: "Yo puedo hablar de alguien que conozco, pero yo a ella no la conozco. En todo caso, es una opinión y, como opinión, es respetable".

En relación con sus obligaciones fiscales, la deuda de Paz Vega superaba el millón de euros, aunque la cifra se ha reducido paulatinamente en los últimos meses mediante pagos dirigidos a regularizar su situación contable. Este contexto coincide con el proceso de separación de su expareja, Orson Salazar, con quien mantiene un litigio legal respecto a la gestión patrimonial familiar. Según informó la colaboradora Leticia Requejo en el programa El Verano se Mueve, la actriz ha requerido información financiera detallada sobre una entidad mercantil vinculada al entorno familiar de Salazar: "Tiene una sociedad donde, desde 2023, Paz se habría sentido víctima. En esta sociedad precisamente los administradores son Orson, su madre y su tía, y esta sociedad gestionaba el patrimonio de Paz y de la familia".

A la controversia se ha unido también Bibiana Fernández, quien defendió la legitimidad de que profesionales con compromisos fiscales puedan acceder a puestos de trabajo públicos o privados para saldar sus cuentas. "Si tú consideras que eso es un problema, si no trabajas, ¿cómo pagas la deuda?", argumentó Fernández. La colaboradora recurrió a su propia experiencia personal para contextualizar los recargos e intereses aplicados por la administración: "Es que me ha pasado a mí, y tardé 13 años en pagarlo. Yo pagué mucho más que la deuda. Eran unos 400.000 y pagué un millón y poco. Además, por cada retraso que tienes hay un recargo y unos intereses del 20%". Con estas explicaciones, Fernández enfatizó que la vía prioritaria para cumplir con las cargas fiscales pasa por mantener la actividad laboral.