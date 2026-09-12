Carlota Casiraghi premiada por su último libro

Segunda hija de Carolina de Mónaco, hace tiempo que destacó como intelectual en la corte del pequeño Principado. Acreditada por sus estudios filosóficos y sociológicos, Carlota Casiraghi ha tenido al comienzo de este verano la alegría de ver premiada en Córcega su última obra literaria, La félure (La grieta), que es su primer libro en solitario, pues con anterioridad ya firmó otros en colaboración. En él cuenta lo que somos, según su punto de vista y lo que piensan los demás de nosotros.

Cuenta ahora cuarenta años. En su juventud practicaba a menudo la equitación y estaba muy volcada en la moda. La literatura ocupa su mayor interés. Y se ha volcado a la hora de escribir el citado libro ahora premiado, pensando en las tragedias que acontecen al ser humano y en el destino que nos acompaña a cada uno de nosotros. La fragilidad que viaja a nuestro lado nos lleva a la creación. A Carlota le apasionó una tarea social tiempo atrás, al interesarse por unos talleres terapéuticos literarios impartidos a jóvenes que arrastraban problemas alimentarios.

Manifiesta Carlota Casiraghi que escribe desde muy jovencita. Un tema recurrente suyo en sus últimos tiempos es la fragilidad que a todos nos afecta a nuestro alrededor.

Vinculada a la firma Chanel, que todavía es fiel a la Alta Costura, Carlota ha impulsado en París una especie de club literario sufragado por dicha empresa, comprometida con todo lo que signifique cultura. La moda también lo es.