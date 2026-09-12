Dulceida y Alba Paul se dan el 'sí, quiero' por segunda vez 10 años después con su hija Aria como protagonista

Una década después de su primer enlace y tras superar una sonada crisis que las mantuvo separadas durante dos años, Aida Domènech (Dulceida) y Alba Paul han vuelto a pasar por el altar. Las creadoras de contenido han celebrado su "reboda" este viernes 11 de septiembre en la Costa Brava, en una emotiva ceremonia al aire libre junto al mar en la que han estado arropadas por unos 145 invitados.

Una ceremonia íntima y con un papel muy especial para su hija

El evento ha tenido lugar en el Hostal de La Gavina, en S'Agaró (Girona). Ambas novias han recorrido el camino hacia el altar del brazo de sus respectivas madres.

Sin embargo, el momento más emotivo de la tarde lo ha protagonizado su hija Aria, nacida en octubre de 2024, quien a punto de cumplir dos años ha sido la encargada de llevar las alianzas acompañada por su prima.

A diferencia de su primer enlace en 2016 —oficiado por Javier Calvo—, en esta ocasión ha sido la presentadora Nagore Robles, amiga íntima de la pareja, quien ha asumido el papel de officiante. La velada ha contado además con las actuaciones musicales en directo de Alfred García y Rozalén.

Los estilismos: del estilo bohemio de Pronovias al traje amarillo mantequilla

Fieles a sus estilos, las novias han apostado por propuestas muy diferenciadas. Dulceida ha lucido un diseño bohemio de Pronovias de corte sirena y encaje floral, con cuello halter, espalda al descubierto y una sobrefalda de volantes plisados artesanalmente.

Para la fiesta posterior, Aida se ha cambiado a un minivestido blanco de manga corta con bailarinas para mayor comodidad.

Por su parte, Alba Paul ha marcado la diferencia con un traje de sastrería de la firma Mans en tono amarillo mantequilla, compuesto por una chaqueta corta cruzada con cuello mao y pantalón de talle alto con fajín satinado.

Despliegue de 'influencers' en la Costa Brava

El enlace ha reunido a destacadas figuras del panorama digital y de la televisión. Entre la lista de asistentes se encontraban Laura Escanes, Melyssa Pinto, Violeta Mangriñán, Marta Lozano, Teresa Andrés, Lola Lolita, Luc Loren, Jedet, Susana Molina y Madame de Rosa, quienes han compartido en sus redes sociales los detalles.

"Sí, quiero, 10 años después, para toda la vida", han publicado ambas creadoras de contenido en sus perfiles oficiales para inmortalizar una fecha con la que consolidan su historia tras haber oficializado legalmente su matrimonio en 2024.