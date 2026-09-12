Kiko Hernández cierra filas con Belén Esteban y arremete contra Juls Janeiro: "Es una 'nepo baby'"

Kiko Hernández no ha dudado en intervenir en la contienda mediática que rodea a la familia Janeiro, declarando abiertamente su lealtad a Belén Esteban. Al ser preguntado por los medios, el colaborador se ha mostrado tajante en su elección: "Yo me quedo con Belén", dejando clara su postura frente a la creciente presencia televisiva de la hija de María José Campanario.

El tertuliano ha empleado palabras duras para definir a la joven maquilladora, tachándola directamente de "nepo baby" y cuestionando la proyección pública que ofrece. Según su testimonio, la hija de Jesulín de Ubrique proyecta una imagen arrogante: "Tiene que ser una borde como la madre. Se cree que es una diva", ha aseverado sin tapujos ante las cámaras.

Aplaude la crianza de Andrea Janeiro

Frente a la exposición de Juls, Hernández ha puesto como ejemplo la gestión maternal de la de Paracuellos, aplaudiendo que supiese alejar a su hija Andrea de la televisión y de los ingresos fáciles del corazón. El colaborador ha subrayado que la primogénita de Esteban prefirió volcarse en su formación académica en lugar de lucrarse con la fama, un mérito que atribuye directamente a la protección de su madre: "Ahí Belén lo ha hecho muy bien".

Usa el humor para hablar de sus litigios judiciales

Por último, el colaborador ha quitado hierro a las informaciones sobre los procesos legales interpuestos por Julia.

A pesar de admitir que habría perdido el litigio en el Tribunal Supremo, ha tirado de sarcasmo para desmentir que la joven haya pagado su vivienda con las indemnizaciones derivadas de sus demandas: "No se ha podido comprar la casa gracias a mí, porque yo todavía no le he pagado", ha ironizado para dar por concluida la entrevista.