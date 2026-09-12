Los famosos y celebridades acaparan las cámaras en el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
Decenas de celebridades, desde futbolistas hasta actores y vips de varios países han aprovechado el sábado, día previo a la carrera de F1 para pasear y dejarse ver por el paddock y las diferentes casas de las escuderías.
Militao (Real Madrid)
Varios jugadores del Real Madrid estuvieron en el paddock. Uno de ellos fue el defensa central brasileño, Militao.
Flavio Briatore
El mítico Flavio Briatore, presente en el paddock de Madring. Trabaja actualmente como el director de equipo y asesor ejecutivo de Alpine en la Fórmula 1.
Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado muy presente estos días en el circuito de Ifema, ya que es la principal impulsora de que la Fórmula 1 regrese a la capital con el Gran Premio de España.
Pilar Rubio y Marta Hazas
Pilar y Marta guardan una estrecha relación televisiva porque fueron compañeras y colaboradoras estrella en el famoso programa de televisión español El Hormiguero.
Alexandra Leclerc
La esposa del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc caminando por el paddock del circuito de Madring.
Vicky Martín Berrocal
La diseñadora de moda, empresaria, presentadora y colaboradora de televisión española estuvo presente en Madring.
Cholo Simeone
El técnico del Atlético de Madrid, leyenda del fútbol, incluso llegó a entregarle el premio de la pole a Lando Norris.
Rodrygo (Real Madrid)
Rodrygo, jugador del Real Madrid, se pasó por la jornada del sábado de Madring acompañado de su pareja.
Decenas de vips y personalidades salen del Paddock Club tras finalizar los entrenamientos y las clasificaciones del sábado.