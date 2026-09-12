Salma Hayek cumple 60 años: amor con un magnate, dislexia y éxito en Hollywood

La actriz mexicana Salma Hayek, introducida en la industria cinematográfica norteamericana, acaba de cumplir sesenta años. Nacida el 2 de septiembre en un pueblecito cercano a Veracruz, lleva años de éxito en los Estados Unidos, tras su debut en la televisión mexicana, donde protagonizó la telenovela Teresa en 1988, que le aupó a la popularidad en el país azteca.

Fue en 1955 cuando formó pareja con nuestro Antonio Banderas en el filme Desperado. Si bien esta película más bien fue para el mercado de habla hispana, Salma supo aparecer en otras totalmente en inglés, una vez que se esforzó para aprender esa lengua. Paciente y tozuda la definen personas afines, cualidades que ella cree que proceden de virtudes paternas. Es de ascendencia libanesa y ha prodigado siempre en los Estados Unidos su nacencia hispana, reivindicando nuestra cultura.

Con cuarenta años de carrera, ha sido protagonista de una serie de éxito en televisión, Como agua para chocolate y de Frida, donde incorporó el papel de la legendaria pintora azteca, papel que le propició ser nominada a los premios Oscar en 2002.

Salma Valgarma Hayek Pinault no solo es actriz sino productora cinematográfica. Su breve estatura, un metro y cincuenta y siete centímetros, no ha sido obstáculo alguno para destacar en la pantalla norteamericana. Su entrada en el mundo artístico quizás tuvo que ver con la profesión de su madre, Diana Jiménez Medina, cantante de ópera.

Si tuvo amores anteriores a su actual matrimonio, no son muy divulgados. Sí, en cambio, se ha contado la felicidad que comparte con su pareja, un rico empresario francés llamado François-Henri Pinault, presidente del grupo Kering, que agrupa firmas tan importantes como Gucci, Balenciaga, Saint Laurent...

Cuatro años se llevan de diferencia Salma y François, él de mayor edad. Tienen una hija, Valentina Paloma. Quedó embarazada a los cuarenta y siete años, en 2007. Ella es madrastra de tres hijos que su marido tuvo en anteriores relaciones.

Residente en Los Ángeles, está vinculada al grupo de actores de naturaleza hispana. Con quien mantiene una cerrada amistad es con nuestra compatriota Penélope Cruz. Están en contacto permanente.

Padece dislexia, que le afecta al leer, al escribir e incluso al hablar, que no lo hace con mucha fluidez. Su cerebro procesa las palabras de forma visual en lugar de leer tradicionalmente.

Comenta que en su casa se hablan tres idiomas con frecuencia: español, inglés y francés.