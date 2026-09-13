Alice Campello sobre su matrimonio con Morata: "Hay rachas buenas, rachas malas"

De vuelta en la capital tras el reciente fichaje de Álvaro Morata por el CD Leganés, Alice Campello se ha mostrado entusiasmada con el inicio de esta etapa familiar.

Durante el photocall de Tag Heuer, la "influencer" y empresaria italiana dejó clara su intención de asentarse de forma definitiva en España: "Estoy demasiado feliz de estar en Madrid. Para mí es casa, queremos vivir toda la vida aquí", afirmó, destacando aspectos como la calidad de vida, el clima, la gastronomía y la educación de sus cuatro hijos.

En el plano personal, Campello abordó la solidez de su matrimonio con el delantero tras los altibajos superados con el tiempo: "La verdad es que sí, hombre. Padre de mis cuatro hijos. Hay rachas buenas, rachas malas, como en todos los matrimonios. Pero lo importante es que sigamos eligiéndonos siempre", sentenció.

Nueva reboda a la vista

Además, la empresaria reveló su deseo de volver a pasar por el altar para renovar sus votos matrimoniales, aunque esta vez lejos de multitudinarios festejos.

Su intención es organizar una ceremonia "muy íntima con nuestros niños" y rodeados únicamente por las personas más allegadas que los han respaldado en los últimos años.