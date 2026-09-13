Claudia Rodríguez se rinde a Mbappé y Ester Expósito: "Hacen un parejón"

Durante el evento exclusivo de Fórmula 1 del Gran Premio de España, Claudia Rodríguez atendió a los medios para repasar cómo está afrontando la transición a su nueva vida en Madrid tras el reciente fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid.

La nueva vida en Madrid

La influencer reconoció abiertamente la complejidad del traslado familiar, señalando que "se lleva de la mejor manera porque no queda otra". Rodríguez explicó que el cambio va más allá de un simple cambio de residencia: "Son muchas cosas. Es un cambio grande (...) sobre todo para los peques". Asimismo, destacó la excelente adaptación de sus hijos, lo que facilita el día a día: "Cuando se hace todo con ilusión y con ganas, es siempre más fácil. Lo estamos llevando bien, muy bien".

En cuanto a su integración en el entorno del club blanco, la joven confirmó haber tenido ya los primeros contactos con varias de las parejas de los compañeros de equipo de Cucurella, a quienes calificó de "maravillosas". Aunque aún no ha coincidido con Ester Expósito, pareja de Kylian Mbappé, no dudó en mostrar su simpatía hacia ellos: "Me encanta, son los dos guapísimos, hacen un parejón".

La visibilidad del autismo de su hijo

Uno de los momentos más significativos de la intervención giró alrededor de la decisión conjunta de la pareja de visibilizar el autismo de su hijo. Rodríguez agradeció el apoyo recibido por parte del público y explicó la naturalidad del gesto: "Lo hicimos porque así lo sentimos y aparte de que al final das visibilidad y puedes ayudar a mucha gente". Asimismo, destacó lo enriquecedor que resulta el intercambio de experiencias con otras familias en situaciones similares y concluyó reafirmando la solidez de su vínculo con el futbolista: "Al final somos un equipo y yo creo que sin él o sin mí cojeamos, flaqueamos. Somos un equipo fuerte".