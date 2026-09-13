Gabriela Guillén sobre su historia con Cristiano Ronaldo: "Si hubiese querido sacar beneficio, lo hubiera dicho antes"

Gabriela Guillén vuelve a acaparar el foco mediático tras desvelar recientemente la relación sentimental que mantuvo en el pasado con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. La empresaria aseguró que ambos vivieron un romance cuando se encontraban solteros, una revelación que ha suscitado numerosas reacciones y ha levantado suspicacias sobre la veracidad de los hechos relatados.

Lejos de alimentar una batalla pública para demostrar su versión, la protagonista se ha mostrado contundente y asegura estar hastiada de tener que justificar constantemente sus vivencias. "Ya me he sentado en el banquillo de los acusados una vez, así que me da totalmente igual lo que piense y lo que diga la gente", ha afirmado con rotundidad.

Asimismo, Gabriela ha rechazado tajantemente que detrás de esta confesión tardía exista algún tipo de interés económico o la intención de obtener rédito en los medios de comunicación. Según su testimonio, carece de sentido haber esperado tanto tiempo para sacar a la luz una historia del pasado si su objetivo hubiera sido lucrarse: "Si hubiese querido sacar beneficio, lo hubiera dicho antes".

La situación ha provocado que Guillén compare este escenario de incredulidad con las polémicas que rodearon su relación con el cantante Bertín Osborne. "También se dudó de la paternidad de mi hijo, se dudó que tuve una relación con Bertín Osborne y mira, al final el tiempo da a cada uno su lugar y la verdad", ha recordado, subrayando que no está dispuesta a suplicar que crean su palabra.

Por otro lado, la polémica en torno a su historial sentimental no es el único frente abierto para la empresaria. La situación actual con el padre de su hijo sigue siendo un asunto de interés público, en especial ante los rumores de que no se ha producido el esperado encuentro entre el menor y el artista a lo largo de este verano.

Al respecto, Guillén ha optado por mantener una postura mucho más reservada, dejando claro que se trata de un ámbito estrictamente privado. "Son asuntos que yo voy a resolver con él y siempre he dicho que intento mantener al margen todo lo que se refiere a mi hijo", ha señalado. Además, ha evitado confirmar si se producirá una reunión próximamente, limitándose a responder con un escueto "no lo sé" ante las preguntas de la prensa.

De este modo, afronta las críticas con una actitud firme, confiando en que, al igual que ocurrió en episodios anteriores de su vida, el paso del tiempo termine despejando cualquier incógnita y poniendo cada cosa en su sitio.