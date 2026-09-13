Las palabras de Isabel Pantoja a Lola García tras bailar en su concierto: "Un fuerte aplauso para la maestra"

Isabel Pantoja volvió a subirse a los escenarios este fin de semana en el archipiélago canario, donde ofreció un recital que cumplió con las expectativas de sus incondicionales. Más allá del habitual despliegue vocal de la intérprete, la cita musical destacó por una colaboración muy particular que acaparó la atención de los presentes. Se trató de la participación activa de Lola García, actual pareja sentimental de su hijo y miembro del cuerpo de baile, quien acompañó a la cantante en uno de los números más aplaudidos de la velada.

La interacción entre ambas mujeres sobre las tablas dejó patente la excelente relación personal que mantienen. Durante la ejecución de las coreografías, se sucedieron los gestos de cariño, las miradas cómplices y las sonrisas, lo que transmitió al público una imagen de unidad familiar. La joven bailarina demostró su destreza artística al tiempo que arropaba a la intérprete, quien suele nutrirse de la energía de su equipo para potenciar la fuerza de sus tradicionales actuaciones en directo.

Esta armonía no fue una sorpresa de última hora, ya que la propia protagonista había ido adelantando detalles a través de las redes sociales. En los días previos al concierto, la cantante publicó diversos vídeos de los ensayos en los que quiso poner en valor el esfuerzo de todo el elenco. En dichas publicaciones, no dudó en etiquetar a su familiar y acompañó las imágenes con un mensaje claro: "Ya estamos preparando cada detalle para este sábado. Mis bailarinas, mi equipo y yo estamos poniendo todo nuestro corazón para que vivamos juntos una noche inolvidable".

El reconocimiento público hacia la directora coreográfica no se limitó a los preparativos a puerta cerrada. En el transcurso de la actuación, la organización facilitó una retransmisión en directo mediante las plataformas digitales para compartir el desarrollo del evento con aquellos seguidores que no pudieron asistir en persona. Fue en ese marco donde la sevillana quiso ceder el protagonismo a los profesionales que la acompañan: "Dentro de mi equipo, además de mi gran orquesta, también me acompaña este precioso ballet lleno de juventud y arte de Lola García. Un fuerte aplauso para la maestra Lola García. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, mi vida. Sois divinas, elegantes, maravillosas. ¡Qué bonita es la disciplina!", ha comentado Isabel muy feliz y encantada con todo lo que ha hecho Lola y su cuerpo de baile durante la actuación en Tazacorte.