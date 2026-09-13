Madonna, la "devorahombres" del pop que celebra sus 68 años con un exfutbolista

Madonna es indudablemente una de las más veteranas del pop universal. Ha cumplido sesenta y ocho años, que celebró recientemente durante sus vacaciones veraniegas en Grecia, junto a cinco de sus seis hijos: Lourdes, de veintinueve años, Rocco, veintiséis, Mercy James, veinte, y las gemelas Stella y Estere, de catorce. Esa fiesta familiar fue para ella ocasión de lucir uno de sus llamativos vestidos, exclusivo de la firma Dolce y Gabbana.

Madonna, al compás de sus actuaciones y discos, ha ido acumulando a lo largo de los años una serie de relaciones sentimentales, que han hecho de ella una especie de devorahombres, sin que estabilizara nunca su vida sentimental. Lo mismo que ha cambiado de residencia y país muchas veces (Portugal fue su último destino), su corazón ha participado de muy diversos amores. El último, un exfutbolista de origen jamaicano, de nombre Akeem Morris, con quien lleva saliendo desde el año 2024, sin comprometerse demasiado con él. Sus cambios de pareja han sido en ella una constante.