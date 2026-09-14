Blanca Suárez revela cómo vivió Pablo Alborán su neumonía: "Cancelar conciertos no es fácil"

Blanca Suárez ha reaparecido públicamente en los primeros eventos de la temporada de Fórmula 1 en Madrid, una cita en la que ha repasado sus proyectos profesionales tras poner punto y final al rodaje de la tercera temporada de "Respira". Emocionada por haber terminado un proyecto que la ha acompañado durante tres años.

La actriz ha querido enviar un mensaje de tranquilidad sobre el estado de salud de Pablo Alborán. El cantante se vio obligado a suspender varios compromisos musicales tras ser diagnosticado de neumonía.

Blanca ha recordado lo complicado que resultó presenciar cómo el artista intentaba cumplir con sus obligaciones mientras su salud se resentía, teniendo que cancelar sus actuaciones pocas horas después de finalizar sus jornadas de grabación: "Yo le vi con neumonía rodando y de ahí a las dos horas estaba cancelando cosas".

Suárez ha calificado el parón como un trago difícil de gestionar para un profesional con un ritmo de trabajo tan exigente: "En el lugar en el que se encuentra, pues es un marrón. Cancelar conciertos no es fácil".

Aunque ha celebrado que lo peor ya ha pasado y que la recuperación del músico avanza a ritmo firme, encontrándose prácticamente a punto de recuperar su ritmo habitual: "Ya está bien. Me consta que ya está casi al 100%. Le falta un pelín".

Esta actualización sobre la salud de su compañero llega en un momento de balance para la actriz, quien acaba de concluir el rodaje de la tercera temporada de Respira tras tres años de trabajo.

El encuentro con Miguel Ángel Silvestre

Durante el encuentro con los medios, Suárez también ha aprovechado para restar trascendencia al revuelo causado por su reciente coincidencia con Miguel Ángel Silvestre en el Festival de Venecia, aclarando que se trató de un encuentro casual y distendido entre compañeros de profesión que mantienen una relación cordial.