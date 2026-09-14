Carlos Baute sueña con cantar 'Colgando en tus manos' con Isabel Pantoja

Carlos Baute atraviesa un momento de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional. El cantante venezolano continúa enfocado en su carrera musical y en los nuevos proyectos que tiene por delante.

Tras haber logrado reconducir la relación con su hijo mayor tras años de distanciamiento, un logro que el propio artista ha calificado como una auténtica "bendición" y que están "encantados": "Por supuesto. Sí señor, lo que pasa es que, bueno, es complicado, se perdió mucho tiempo, pero estamos felices".

Baute sorprendió al revelar cuál sería la colaboración de sus sueños para reinterpretar uno de los mayores éxitos de su trayectoria: Colgando en tus manos. Aunque el tema quedó grabado en el imaginario colectivo junto a Marta Sánchez, el artista tiene muy claro con qué icono de la música española le gustaría subirse de nuevo al escenario para darle un aire completamente diferente.

El deseo de Baute con Pantoja

"¿Tú te imaginas un Colgando en tus manos con Isabel Pantoja? Sería brutal, hermosa", confesó el cantante con evidente entusiasmo.

Baute no escatimó en halagos hacia la tonadillera, de quien destacó su impresionante trayectoria y, sobre todo, su portentosa capacidad vocal y escénica a lo largo de las décadas: "Le adoro, me parece una supercrack, es una mujer que mira los años que lleva, esa es una de las mujeres que canta".

Para el artista venezolano, el sello diferencial de Pantoja radica en la pasión que imprime a cada una de sus actuaciones. "Yo creo que todos cantamos con nuestro propio swing y sabor, pero ella canta con el alma. Es una locura esa señora", aseguró entre sonrisas, culminando sus declaraciones con un afectuoso saludo dirigido a la intérprete y a todo su público.