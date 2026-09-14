Tamara Falcó: "Cada día estoy más enamorada de Iñigo"

Ya se ha dado el pistoletazo de salida a la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Weekend Madrid, que este año celebra su 84.ª edición con la firma Pedro del Hierro. Presenta su colección para la primavera-verano 2027. La marca ha elegido el Palacio de Cristal de Arganzuela para realizar su desfile, que ha sido todo un éxito.

Un año más, Tamara Falcó presentará cuatro looks que se integrarán en esta nueva propuesta de la firma: "Estoy muy contenta porque cada vez está siendo más internacional lo que estoy haciendo. Acabo de regresar de Cannes y lo he podido comprobar. Ya llevo seis años, a dos colecciones por año, un total de 12. He pensado mucho en los diseños para que estuvieran acordes con lo que se presenta. Lo que he creado es para una mujer mucho más moderna, ahora con toda la inspiración de los 90, recordando a Carolyn Bessette —la esposa de John F. Kennedy Jr.—. Todos buscamos líneas más puras. Mis viajes siempre me sirven de inspiración y entiendo mejor los conceptos, como es el tema del Hanami que viene desde la época de Nacho; él es quien lo había desarrollado", así lo contó.

Tamara

Hablando de su madre, Isabel Preysler, comentó que es mucho más reservada y que ella en redes es más abierta: "Tiene mucho más que ver con mi personalidad. Me encantan las tendencias e intento aplicarlas siempre y cuando me sienta más relajada y favorecida".

A Tamara Falcó le encanta ser un icono de la moda: "Tengo la suerte de tener unos seguidores muy fieles que siempre están ahí. Sobre todo es el hecho de que yo vaya variando de talla, pero siempre intento ir favorecida. Ahora me machaco, tengo un entrenador que es durísimo y después de agosto he vuelto porque no he movido un dedo. Estoy reventada; esta semana ha sido llevadera aunque he terminado sin aliento".

Tamara con Carlos Pérez Gimeno.

En el transcurso de la conversación, comentó lo muchísimo que había disfrutado en la Fórmula 1: "Me ha encantado, nunca había estado en ninguna y, la verdad, es que ha sido un orgullo para Madrid. En concreto, para la restauración ha sido fantástico. Íñigo, sabéis a qué se dedica, todos conocéis el restaurante y cada día ha estado lleno; podéis imaginar lo satisfecho que está". Ya que estaba hablando de su marido, le preguntamos qué tal estaba su relación y su respuesta fue más clara imposible: "Estoy cada día más enamorada, mucho más que el primer díí. Así es". Antes de despedirse, comentó que estaba fascinada con todo lo referente a la inteligencia artificial y, ante la pregunta de rigor sobre el embarazo, dijo que será "cuando Dios quiera".