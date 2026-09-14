El drama de Verónica Hidalgo tras el ingreso en prisión de su marido: "Estoy con él a muerte"

Verónica Hidalgo enfrenta un periodo sumamente complejo en su vida personal y familiar. La exmiss España 2005 ha visto sacudida su estabilidad tras el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de su marido y padre de su hija, Juan Andrés González Santos, una delicada circunstancia judicial que la modelo mantuvo en absoluta intimidad durante cuatro meses. La noticia trascendió finalmente tras conocerse sus primeras declaraciones obtenidas en exclusiva por Kike Calleja para el programa Fiesta.

El empresario permanece recluido en el centro penitenciario Madrid VII de Estremera por la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. De acuerdo con el marco de la investigación, el investigado podría enfrentarse a penas que oscilan entre los nueve y doce años de prisión si se prueba su participación en la red delictiva, e incluso alcanzar los quince años de reclusión en caso de confirmarse que ejercía funciones de liderazgo dentro de la estructura.

Analizando las publicaciones previas de la exmodelo en redes sociales, sus palabras reflejaban el tenso panorama que se vivía en su entorno. En una de sus reflexiones públicas, Hidalgo llegó a expresar que "hay momentos en la vida en los que todo parece tambalearse, días en los que las fuerzas flaquean". Esta circunstancia coincidió con las informaciones sobre una crisis sentimental en el seno del matrimonio, contexto en el cual la propia Verónica admitió semanas atrás que habían acordado tomarse un tiempo debido al paulatino desgaste de la relación.

La periodista Mónica Vergara ha aportado detalles sobre el estilo de vida que mantiene la exmiss España tras destaparse la causa penal, señalando que la modelo optó por replegarse en su entorno inmediato. Según explicó la comunicadora, "ha cortado comunicación con todas las exmisses y amigas que ya tenía. Su círculo es muy cerrado precisamente para que la poca información que hay no vaya a más. No quiere saber nada de nadie, está aislada haciendo su vida y sin llamar la atención".

En el ámbito de la instrucción judicial, las autoridades investigan un entramado societario vinculado a la posible emisión de facturas falsas orientadas a la extracción de fondos, una actividad que salpicó a las empresas vinculadas al investigado, entre ellas una tienda de vinilos y negocios de artes gráficas. Las pesquisas indagan la posible implicación o conocimiento de la modelo en estas operaciones.

Kike Calleja relató el estado emocional en el que encontró a la modelo tras mantener una conversación directa con ella: "Me encontré a una mujer devastada". Durante el diálogo, la propia Verónica expresó la dificultad del momento admitiendo: "¿Cómo voy a estar...? Pues un poco jodida porque ha salido todo esto. La verdad es que es complicado".

Asimismo, abordó el estado actual de su vínculo afectivo con Juan Andrés González Santos, aclarando el punto en el que se encontraba su matrimonio antes de las medidas judiciales recaídas sobre él: "Estábamos pasando una crisis, lo que pasa es que estábamos remontando esa crisis", confirmando que la relación de pareja se mantiene vigente. A la pregunta de si tenía conocimiento previo de los hechos investigados, la exmiss España fue contundente al declarar: "Yo no tenía ni idea".

Su entrevista en ¡De Viernes!

Verónica Hidalgo rompió su silencio en el plató de ¡De Viernes!, donde confesó estar viviendo el dolor de una intervención policial repentina en su propio domicilio: "Estoy rota por dentro. Tengo mucha rabia e impotencia. Tengo que sacar fuerzas para asimilar todo esto, porque me está costando. Es un golpe muy duro que nos ha dado la vida". La modelo recordó con angustia cómo irrumpieron las fuerzas de seguridad para efectuar la detención de su pareja: "Llamaron a la puerta, él fue a abrir. Era la Policía y venían con una orden de detención. Yo entré en pánico y lo primero que hice fue ir a la habitación a coger a mi niña. Me quedé con ella allí. Luego, vino un policía y nos dijo que nos teníamos que despedir de él. Nunca se me olvidará su cara de descompuesto. Me decía que era inocente, que tenía que haber sido un error".

En su firme defensa hacia Juan Andrés, la exmiss España rechazó cualquier tipo de sospecha sobre sus actividades y defendió el estilo de vida familiar: "No vivimos de lujo, vivimos una vida normal. En casi seis años que llevo con él jamás he notado nada raro. Le veo trabajar y es súper emprendedor". Respecto a las visitas penitenciarias con su hija, admitió que le "parte el alma" verle en esas condiciones, detallando que él está recibiendo asistencia psicológica en prisión porque asegura que "no pertenece a ese lugar".

Pese a que un testimonio interno del penal señaló que la investigación vincula al grupo con redes internacionales que operan en el este de Europa y Emiratos Árabes con penas que podrían rozar los catorce años, Verónica se mostró en desacuerdo con dicha versión y cerró filas en torno a su marido: "Es el padre de mi hija, es el amor de mi vida. Confío en su inocencia y, hasta que la justicia no diga lo contrario, yo voy a estar con él a muerte. Confío en él".