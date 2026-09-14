El emotivo regreso de Shakira a España ocho años después: "Viví los años más importantes de mi vida"

Shakira ha vuelto a pisar suelo español. La artista colombiana ha desembarcado este lunes en la capital tras ocho años de ausencia de los escenarios del país, desatando la locura entre los cientos de seguidores que la esperaban a su llegada.

La cita no es para menos, la cantante se prepara para arrancar una histórica residencia de doce conciertos en el recinto Iberdrola Music, que se celebrarán entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

A su llegada, la barranquillera se mostró visiblemente conmovida por el caluroso recibimiento y no dudó en expresar el profundo vínculo emocional que la sigue uniendo a España. Cuestionada sobre si echaba de menos el país, la intérprete aseguró sentir mucha nostalgia y agradeció de corazón el respaldo incondicional que ha recibido siempre por parte de su público local, destacando que sus seguidores españoles han permanecido a su lado tanto en los momentos de éxito como en las etapas más complejas: "Y a mis fans que han estado ahí presentes dándome cariño, apoyo a mis fans españoles, en todo momento, en los buenos, en los malos, siempre han estado ahí, así que me alegra tanto volver a verlos y he traído lo mejor de mí, y también lo mejor de nuestra cultura".

El regreso de la artista a la ciudad donde residió durante más de una década supone un hito especialmente emotivo en su carrera. Shakira reconoció atravesar un torbellino de sensaciones al volver al lugar donde experimentó transformaciones fundamentales tanto en lo personal como en lo profesional. "Siento emociones muy intensas y mucha alegría por encontrar este recibimiento en un país en el que viví los años más importantes de mi vida", confesó.

Con Madrid convertida en la única parada europea de este formato de residencia, la colombiana prefiere mantener la prudencia ante la magnitud del reto, aunque asegura llegar con la máxima ilusión para ofrecer un espectáculo que rinda homenaje a la cultura latina y retribuya todo el cariño recibido a lo largo de los años.