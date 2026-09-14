Isabel Pantoja da a Lola García el cariño que le quita a Isa Pi

Esta semana comienza la Semana de la Moda de Madrid, aunque, para desfile, el de famosos que se pasearon por el Gran Premio de Fórmula 1 Madring.

El sábado estuvo David Beckham, que compitió en guapura con Patrick Dempsey, el doctor macizo de Anatomía de Grey, que se fotografió con Teresa Urquijo. Un momento que José Luis Martínez-Almeida subió a Instagram, diciendo que era imposible competir.

Tampoco faltaron Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que inauguraron el circuito. Cerca de ellos estaba Rafa Nadal, que se acercó a saludarles. Tampoco faltaron futbolistas, políticos, cocineros o actores, desde media plantilla del Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza: Éder Militao, Vinícius Jr. con su novia Virginia Fonseca llamando la atención por su vestimenta, Zidane, Figo, Rodrygo Goes, Bellingham, Sergio Ramos y Pilar Rubio con Marta Hazas, Vicky Martín Berrocal, Blanca Suárez, Jaime Lorente, Miguel Ángel Muñoz, Ana Mena, David Bisbal con Rosanna Zanetti, Enrique Cerezo, David Muñoz con Cristina Pedroche, Mar Flores con Carlo…

Chabelita Pantoja estuvo el viernes en De Viernes, donde lloró por el vacío que le hace su madre y habló de su hijo Albertito, de la comprensión de la madre de Asraf hacia ella, de Dulce y de su madrina María del Monte.

Al día siguiente, Isabel Pantoja se subió al escenario del Festival Isla Bonita, después de meses sin pisar las tablas. La sorpresa fue la presencia de Lola García, la novia de Paquirrín, que ejerció de coreógrafa de canciones como 'Garlochí' o 'Embrujá por tu querer'.

Durante todo el espectáculo se mostraron cariñosas, con miradas de aprobación y sonrisas, algo que no le hemos visto hacer con las madres de sus nietos, Jessica Bueno e Irene Rosales. "Un fuerte aplauso para la maestra Lola García. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, mi vida".

Julia Janeiro ha decidido borrar tatuajes, entre ellos el polémico 666 que lleva en el esternón y que, según ella, no tiene connotaciones satánicas. Significa equilibrio para ella.