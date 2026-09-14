Juls Janeiro borra el tatuaje más polémico de su pecho y recibe el aplauso de su padre

Juls Janeiro se ha convertido de nuevo en la protagonista de todas las miradas tras acudir a su estudio de tatuajes habitual para someterse a una destacada transformación estética. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido eliminar el llamativo grabado del número "666 equilibrio" que lucía en la zona del pecho. Con la publicación del procedimiento en sus canales oficiales, la joven deja claro su deseo de desprenderse de símbolos de etapas anteriores y apostar por una imagen completamente renovada.

"Gente, sí. Ha llegado el momento de hablar del tatuaje que tantos odiáis. Me lo estoy quitando (junto con algunos más), porque después de tantos años he decidido que… efectivamente, me lo voy a volver a hacer pero esta vez quiero hacerlo bien, cambiar algunas cositas y que quede exactamente como quiero", aclaró la creadora de contenido antes de someterse al procedimiento.

El retoque físico coincide con el anuncio de un paso relevante en su faceta profesional. La joven publicó una captura de un grupo familiar de WhatsApp titulado con el nombre de sus padres ("mae" y "papito"), en el que les advertía sobre una fecha señalada para su próximo movimiento en redes: "El martes os quiero a todos atentos".

La noticia provocó una rápida reacción en su entorno más cercano, donde sus padres y allegados respondieron con entusiasmo. En la captura compartida se aprecian mensajes de apoyo como "Qué bien" y "oleeee", acompañados de emoticonos de celebración.

Sus últimas polémicas con Belén Esteban

Este movimiento en sus redes sociales llega tras varias semanas de tensión con Belén Esteban. La controversia se avivó cuando Juls cuestionó a la colaboradora televisiva a raíz del debate sobre los nepo babies. La influencer criticó abiertamente la trayectoria mediática de Esteban ligada a la figura de su padre, llegando a publicar en sus perfiles: "Eres un meme televisivo, cariño. No eres el ombligo del mundo". Además, la joven defendió a su entorno familiar asegurando que "al menos mis padres tienen respeto y clase" y cuestionando la versión de la colaboradora sobre la supuesta ausencia de Jesulín de Ubrique en la vida de su primogénita.

Por su parte, Belén Esteban no dudó en responder públicamente a estas declaraciones. La televisiva rebajó la tensión tildando el cruce de acusaciones como un "juego de Jumanji que aparece cada 120 años" y defendió que "llevamos 27 años con mi historia", insistiendo en que no ha habido dos versiones equivalentes y que sólo se ha conocido una parte. Pese a advertir que "sé por dónde van", Esteban evitó profundizar en descalificaciones personales por respeto a la relación fraternal de la joven con su propia hija.

Lejos de zanjar el asunto, Juls Janeiro reafirmó su postura en posteriores intervenciones públicas manifestando que "aquí hay dos versiones de la historia, sólo se ha escuchado una" e insistiendo en que "la realidad es la que es y ausencias no ha habido". La creadora de contenido subrayó que mantiene el apoyo firme a su familia frente a los reproches de la colaboradora, consolidando un choque mediático que ha marcado sus intervenciones recientes en redes.