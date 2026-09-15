Isabel Pantoja goza de buena salud a pesar de los rumores

Isabel Pantoja no puede estar más feliz después del éxito conseguido en la isla de La Palma el pasado fin de semana.

En un concierto que duró cerca de tres horas en el Isla Bonita Love Festival, el público que asistió disfrutó del arte de la tonadillera desde el momento que pisó el escenario. Una vez concluido, Pantoja no regresó a Las Palmas y no paró de acudir a actos y tener encuentros con diferentes autoridades de la isla. Incluso hizo una visita al volcán, entre otras actividades.

Según me comenta Fran Fajardo, su jefe de prensa, Isabel no ha podido estar más encantada, y ha disfrutado de ese viaje como hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación. El único pequeño percance, por decirlo de alguna manera, ha sido su cancelación a un acto organizado por el colectivo LGTBI, debido a una fuerte migraña producida por las elevadas temperaturas, que oscilaban alrededor de 40 grados. "Isabel estaba agotada, con un fuerte dolor de cabeza, y afortunadamente ya se encuentra recuperada. Estamos regresando, en concreto, facturando el equipaje". Así me lo confirmó Fajardo, unos minutos antes de comenzar la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico.