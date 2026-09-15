El cariñoso mensaje de Meghan a Harry por su 42 cumpleaños tras el cambio de colegio de Archie y Lilibet por seguridad

Este martes 15 de septiembre el príncipe Harry cumple 42 años y Meghan Markle ha publicado nueve nuevas fotografías del príncipe Harry junto a ella y sus hijos, Archie y Lilibet, con el mensaje: "Es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor", junto con un emoji de corazón.

Una serie de imágenes pertenecientes al álbum familiar donde podemos ver a Harry ejerciendo de padre y marido, ya sea al aire libre con su familia y su perro Pula, con una imagen en blanco y negro besando a su mujer entre viñedos, esquiando con Lilibet, paseando de la mano con su hija mientras lleva su bicicleta en la otra mano, conduciendo un quad por una pista con Lilibet y Archie en la parte trasera, mientras de fondo suena la canción "Simply the Best" de Noah Reid, una versión de Tina Turner.

Una noticia que se produce después de que se diera a conocer que los duques de Sussex han cambiado a Archie y a Lilibet de colegio por cuestiones de seguridad, tal y como ha declarado un portavoz de los duques de Sussex: "La decisión de que los niños cambiaran de colegio se tomó tras una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre los aspectos prácticos de su situación actual. Esta decisión no debe interpretarse en modo alguno como un reflejo de la escuela ni de la atención excepcional que los niños han recibido allí". Tal y como informa la revista Hello, se cree que el intenso tráfico en la zona y la distancia entre la escuela y su lugar de residencia fueron factores que contribuyeron a tomar esa decisión. De momento, Archie y Lilibet, de cinco, asistirán a otra escuela de la zona que visitaron ayer lunes, 14 de septiembre, para una sesión de prueba.

Una fuente cercana a Harry y Meghan declaró a la revista People que su prioridad ha sido, y sigue siendo, que los niños se integren en la sociedad. Todo lo demás se irá acomodando cuando llegue el momento adecuado. "Acaban de mudarse al otro lado del mundo y han estado muy ocupados con la adaptación de los niños. Su prioridad ha sido, y seguirá siendo, eso por el momento. Están felices de estar de vuelta".

Harry tiene previsto realizar una serie de apariciones públicas en los próximos días, pero aún no se ha confirmado si Meghan Markle lo acompañará.