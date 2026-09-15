La nueva campaña publicitaria de Juls Janeiro al estilo Irene Rosales

Una misteriosa Isabel Pantoja anuncia que se toma un descanso horas después de un comunicado sobre su salud que emitió el Festival Love Isla Bonita de La Palma. Dicho comunicado anuncia la cancelación de la asistencia de Isabel Pantoja a la inauguración de la Semana Social por cuestiones médicas. Como dice el comunicado, "por indisposición sobrevenida".

Poco después, se publicaba un vídeo de la cantante, vestida de paisano, sentada en su camerino mirando al ordenador y en tono de tragicomedia hablando con la pantalla… "Ya hemos acabado, ha sido una gira de 50 años maravillosa. Entre tú y yo, sabemos qué vamos a hacer ahora. No sé si parar, si seguir…". Agradece a todos los que han ido a verla y de momento deja la duda si "continuará" o no. "De momento creo que debemos parar, mejor dicho desconectarnos", concluye.

Carlos Pérez Gimeno ha podido hablar con el periodista Fran Fajardo. Le ha comentado que Isabel ha estado en La Palma dos días más después del concierto, que ha ido a ver el volcán, y debido a una ola de calor que está sufriendo la isla, le ha entrado migraña y ha tenido que cancelar el evento que tenía programado. Asimismo, ha querido destacar que Isabel se encuentra bien de salud y muy contenta tras el concierto, pero que el calor la ha afectado, y por ese motivo ha decidido cancelar y regresar a Gran Canaria para descansar.

Juls Janeiro prepara una campaña de publicidad bomba que podría incluir una indirecta a Belén Esteban. Ha sido Javi Hoyos quien ha anunciado que Juls prepara una campaña de publicidad con vallas y lonas gigantes al más puro estilo Irene Rosales para Grefusa que va a levantar ampollas, sobre todo a Belén Esteban. ¿Quizás hará una alusión a su condición de "nepobaby" que es la palabra que originó la guerra que viven ahora Belén y Juls?

De momento, Juls ha publicitado una clínica especializada en borrar tatuajes, entre ellos el polémico 666 que lleva en el esternón y que, según ella, no tiene connotaciones satánicas, sino equilibrio.