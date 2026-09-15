La petición de Bustamante con su hija Daniella, ya mayor de edad: "Que haya respeto por parte de todos"

David Bustamante tiene claro qué quiere para su hija ahora que ha cumplido 18 años: que pueda vivir esta nueva etapa con la mayor normalidad posible. El cantante ha reaccionado a las primeras imágenes de Daniella en la calle tras alcanzar la mayoría de edad.

Aunque Daniella ya había sido vista anteriormente, el hecho de haber cumplido los 18 años ha puesto de nuevo el foco sobre ella. Ante las preguntas sobre su interés mediático, Bustamante ha dejado clara su postura: "Bueno, realmente ya sabéis que no soy muy amigo de eso, que intenten ser lo menos invasivos posible".

El artista ha explicado que, aunque ahora es mayor de edad y tiene capacidad para tomar sus propias decisiones, sigue siendo muy joven. "Sería justo que ella tuviera una vida y una adolescencia, o el principio de la madurez, lo más normal y tranquila posible, que bien se lo merece", ha defendido.

Daniella, hija de Bustamante y Paula Echevarría, ha iniciado además este mes de septiembre sus estudios universitarios en Madrid. Un momento que, según su padre, está viviendo con ilusión. "Está muy bien, ilusionada con una nueva etapa en su vida, es universitaria y nada, que cumpla sus sueños, que vaya haciendo su camino", ha explicado el cantante.

Esa ilusión también se refleja en la relación cotidiana entre ambos. De hecho, Bustamante contaba ante los micrófonos que su hija le esperaba en casa para cenar sushi: "Está muy contenta, me está esperando en casa. Hoy cenamos sushi, caprichito de la niña".

La exposición pública de Daniella también ha crecido en redes sociales, donde ya ha superado los 60.000 seguidores en TikTok. "Es ella la que tiene que decidir y hacer sus cosas, tiene su personalidad", ha respondido al ser preguntado por los consejos que puede darle. Para el cantante, lo fundamental pasa por que todas las partes actúen con respeto. "Lo importante es que haya respeto por parte de todos, que sepamos que al final es una niña de 18 años y que ya está".

Su postura, en cualquier caso, no cambia ahora que Daniella ha alcanzado la mayoría de edad: "Lo que quiero es que sea feliz y que tenga una vida lo más normal posible".

Precisamente hace unas semanas, Paula Echevarría también habló de Daniella. "Está encantada en la universidad con esta nueva etapa estudiando la carrera de marketing", contó. Sobre la faceta de su hija de influencer, aclaró que "es un poco como hobby, porque a lo que se quiere dedicar es a su carrera".