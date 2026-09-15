Roca Rey abre la puerta grande en Móstoles ante la atenta mirada de Victoria Federica y Tana Rivera

El coso taurino de la localidad madrileña se vistió de gala este lunes para recibir a una de las máximas figuras del escalafón actual. Andrés Roca Rey llegaba a la plaza de toros de Móstoles con la firme disposición de protagonizar una gran tarde de toros. Lo hacía ante una auténtica multitud de seguidores y aficionados que se congregaron en los aledaños y que no quisieron perderse su llegada. Con semblante serio y concentrado, propio de los momentos previos al paseíllo, el diestro peruano atendió con amabilidad a sus admiradores minutos antes de adentrarse en el ruedo y vestirse de luces. El festejo se completó con las intervenciones de sus compañeros de cartel, Sebastián Castella y David de Miranda.

El ambiente en los tendidos denotaba la expectación de las grandes citas, y entre los rostros conocidos que acudieron a apoyar la tauromaquia destacaron figuras habituales de los ruedos. En concreto, Tana Rivera, María García de Jaime y Victoria Federica siguieron el desarrollo de la corrida con suma atención con las prendas que habían llevado para los desfiles de moda celebrados en el Invernadero del Palacio de Cristal del distrito de Arganzuela.

Victoria Federica lució un conjunto de dos piezas de Simorra con blusa fluida de silueta cruzada y pantalones tipo 'harem' con puño y botones dorados, que complementó con un bolso de Dior. Por su parte, María García de Jaime optó por llevar el diseño de Pedro del Hierro formado por unas bermudas de color arena y camisa azul bebé con maxi mangas de la colección primavera/verano 2027. Por su parte, Tana Rivera escogió un vestido negro de lino con cuello redondo y largo midi, sin mangas y vuelo en la falda midi que complementó con un cinturón rojo ancho.

Las tres jóvenes, reconocidas aficionadas, disfrutaron intensamente de la jornada taurina, mostrándose muy pendientes de la actuación del diestro, y no dudaron en brindarle cálidos aplausos tras cada una de sus intervenciones con el capote y la muleta.