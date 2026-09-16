Aitana brilla en Madrid: de no casarse "de momento" a subir a Plex a bailar 'Superestrella' en el escenario

Que Aitana ya no es aquella "niña" que salió de la academia de OT, ha quedado claro en esta última gira que está a punto de finalizar en nuestro paíis. Este martes lo ha vuelto a hacer, dejando a sus fans con una sensación de que la artista es una auténtica superestrella. Entradas agotadas de nuevo para su cuarto Movistar Arena y un público de todas las edades.

Ya el inicio comenzaba fuerte, apareciendo de blanco radiante y diciendo que a pesar de parecer una novia no se va a casar "de momento". Repertorio bien elegido y escenario perfecto para que se pudiese mover a su antojo, nada que ver con aquel Metropolitano del pasado año en el que los asistentes no la pudieron sentir tan cerca como esta vez. Mucha interacción con los fans haciendo lo que últimamente se ha puesto de moda: bajar del escenario para que sus fans puedan tenerla al lado aunque sea un segundo.

Y sí, para aquellos que todavía lo ponen en duda, Aitana canta y baila. Durante esta última noche ha vuelto a interpretar los temas melódicos, muchos de ellos dedicados a sus ex, hasta las canciones que han causado polémica debido a su sensualidad en el escenario.

Y ya lo avisó a poco más de veinte minutos de finalizar el concierto: venían sus mejores canciones, y qué gran verdad. Un público entregado con el estribillo "y si fuera por mi ex me quedo sola", que junto a Superestrella pusieron el broche final en la capital a su Cuarto Azul World Tour.

Y efectivamente, esto no lo vimos venir. El tema con más de 300 millones de reproducciones, ese Superestrella que incluso su ex Yatra ha tarareado durante el Mundial del pasado mes de junio, ha cerrado el concierto de la mejor manera. Su novio, Plex (Dani para ella), ha subido por las escaleras de ese cuarto azul acompañado de los bailarines como uno más.

Tras dejarse caer sobre el cuerpo de baile (todo preparado), y abrazar a su chica, la artista ha agradecido a sus fans la acogida y la entrega durante casi dos horas de concierto.

Este sábado, Aitana finaliza su gira española en Bilbao y pondrá rumbo a Latinoamérica para seguir con esta gira que finalizará en París en febrero del próximo año.