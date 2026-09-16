Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams dan la bienvenida a su primer hijo en Estados Unidos

Alejandra Onieva y el actor estadounidense Jesse Williams han dado el paso más importante de su relación al dar la bienvenida a su primer hijo en común. El nacimiento, que ha tenido lugar en Estados Unidos, supone el broche de oro a una discreta pero consolidada historia de amor que ha captado la atención tanto de los medios nacionales como internacionales. Ambos inician así una nueva etapa vital alejados de los focos y centrados en la privacidad de su hogar.

Para la intérprete madrileña, conocida por sus papeles en series de éxito como El secreto de Puente Viejo y Alta mar, este bebé representa su primera maternidad. Durante los últimos meses, Onieva ha preferido llevar su embarazo con una notable discreción, resguardando su intimidad de la expectación pública. No obstante, en su círculo más cercano no ha ocultado la inmensa felicidad que le producía la idea de formar una familia. Este acontecimiento supone además una gran alegría para su hermano Íñigo Onieva, y la esposa de este, Tamara Falcó, quienes se convierten en tíos y suman un nuevo miembro a su mediático clan.

Por su parte, el actor de Chicago, que alcanzó la fama mundial gracias a su longevo papel en la serie Anatomía de Grey, amplía su familia y asume su tercera paternidad. Williams ya tiene otros dos hijos, Sadie y Maceo, que nacieron fruto de su anterior matrimonio con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee. Esta experiencia previa servirá de gran apoyo para la pareja en estos primeros meses de adaptación a las rutinas del recién nacido, consolidando aún más el vínculo que los une desde que sus caminos se cruzaron profesionalmente.

El romance entre ambos actores comenzó a fraguarse tras coincidir en el rodaje del proyecto audiovisual Hotel Costiera. Desde aquel momento, supieron construir una relación sólida pese a las diferencias culturales y la constante presión mediática que suele acompañar a las estrellas de la interpretación. Han sabido mantener un equilibrio perfecto entre sus compromisos laborales y su vida personal, optando siempre por un perfil bajo que les ha permitido disfrutar de su noviazgo sin sobresaltos.

Ahora, con la llegada del bebé, la pareja se enfrenta a un escenario radicalmente distinto pero repleto de ilusión. Se espera que en las próximas semanas los familiares de la actriz, afincados en España, puedan viajar al continente americano para conocer al pequeño. Mientras tanto, Alejandra Onieva y Jesse Williams disfrutan de la tranquilidad del hogar, enfocados plenamente en el cuidado de su hijo y en saborear cada instante de este dulce momento que marca un antes y un después en sus vidas.