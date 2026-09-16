Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio

Los actores estadounidenses Amanda Seyfried y Thomas Sadoski han puesto fin a su relación tras compartir casi una década juntos. La noticia ha sido confirmada por los propios protagonistas a través de un escrito remitido a la revista estadounidense People, en el que explican de forma serena los motivos que les han llevado a tomar esta determinación. La pareja, siempre caracterizada por mantener un perfil discreto alejado de los focos mediáticos, ha decidido hacer pública su separación para evitar especulaciones infundadas. Ambos han subrayado que esta nueva etapa vital es la más adecuada para su entorno más cercano.
"Llevamos separados un tiempo y esta ha demostrado ser la decisión acertada para nosotros y para nuestra unidad familiar. Nos tendremos el uno al otro para siempre, y eso es algo bueno", ha manifestado el que fuera hasta ahora un sólido matrimonio de Hollywood. La prioridad absoluta para los artistas continúa siendo el bienestar de su descendencia, una niña llamada Nina, que nació apenas unos días después de su enlace, y un niño bautizado como Thomas Jr., que vino al mundo en septiembre del año 2020. Durante estos años, la familia ha residido de manera muy tranquila en una granja en el Estado de Nueva York, buscando precisamente esa privacidad cotidiana.
El inicio de su romance se remonta al año 2015, cuando los dos artistas compartieron escenario en la obra de teatro The Way We Get By, encuadrada dentro del circuito alternativo de la escena neoyorquina. Apenas unos meses más tarde volvieron a coincidir ante las cámaras en el rodaje del largometraje The Last Word, donde curiosamente también interpretaban a una pareja. El compromiso oficial llegó en 2016 y se formalizó en marzo de 2017 mediante una ceremonia íntima. "Nos escapamos para casarnos. Simplemente nos fuimos al campo con un oficiante; solo nosotros dos, e hicimos lo nuestro", relató en su día Sadoski sobre aquel enlace nupcial, que describió como un acontecimiento precioso y estrictamente reservado.
A lo largo de su convivencia, Seyfried y Sadoski se han brindado un apoyo mutuo incondicional en sus respectivos proyectos profesionales, un respaldo que han hecho público en diversas entregas de premios. Muestra de ello fue el discurso pronunciado por la actriz al recoger su galardón en los premios Emmy de 2022, donde fue distinguida como mejor actriz protagonista por su aclamado papel en la miniserie The Dropout, ocasión que aprovechó para agradecer el sostén de su ya expareja. Amanda Seyfried, de cuarenta años, es mundialmente reconocida por su participación en exitosas producciones cinematográficas como Mamma Mia, Cartas a Julieta, Chloe, Los miserables o, en fechas más recientes, El testamento de Ann Lee.
Por su parte, Thomas Sadoski, de cincuenta años, cuenta con una dilatada trayectoria tanto en las tablas como en la gran pantalla. Alcanzó uno de los hitos más relevantes de su carrera en el teatro al recibir una nominación a los prestigiosos galardones Tony por su magistral interpretación en la obra Reasons to be pretty. En el ámbito audiovisual, el actor estadounidense es especialmente recordado por formar parte del elenco de la saga de acción John Wick, así como por su destacado papel en la aclamada ficción televisiva The Newsroom. Tras este anuncio oficial, ambos emprenden caminos separados en lo sentimental, aunque mantendrán su vinculación por el cuidado y la educación de sus dos hijos.